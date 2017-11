Pendant cette visite, Kapika a eu l'occasion d'échanger avec les agents qui recouvrent de l'argent. Ceux-ci avaient réclamé une prime de motivation. Le Ministre d'Etat les a encouragés à demeurer stricts dans le travail et il s'est porté garant d'être leur interprète et syndicat auprès des Autorités pour résoudre leur problème de prime.

L'une des mesures mises en application que le ministre d'Etat a constaté avec bonheur est la construction du mur de plus de 600 m qui permettra, selon les recommandations du Président de la République, de boucher les fuites de l'argent et le phénomène bilanga : une opération qui consiste à faire entrer clandestinement les produits dans la brousse en évitant le circuit officiel de passage des marchandises au poste frontalier de Kasumbalesa.

C'est à ce poste, constate-t-on, que s'opère la fraude sur les transactions commerciales et douanières des minerais et produits de première nécessité.

Elle est intervenue après avoir assisté au Forum sur l'investissement et le commerce, qui s'est tenu à Lubumbashi. Il a profité de cette opportunité pour effectuer cette mission d'inspection dans cette province et, plus précisément, au poste frontalier de Kasumbalesa.

