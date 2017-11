"Nous, membres de la ligue des jeunes de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC en sigle, avons accueilli avec satisfaction la publication du calendrier électoral par la commission électorale nationale indépendante (CENI) dimanche 5 novembre 2017, en vertu des prérogatives qui lui sont exclusivement reconnues par la Constitution", affirme cette structure des jeunes du parti cher à Bahati Lukwebo.

Présidée par Pitchou Muzaliwa, la ligue des jeunes de l'Alliance des Forces Démocratiques du Congo tient, par ailleurs, à féliciter la CENI pour cette nouvelle étape importante franchie dans le cadre de la continuité du processus électoral, et ce, en dépit de multiples difficultés et contraintes liées à la conjoncture que traverse la Rdc actuellement.

Pour la jeunesse de l'AFDC, le dévoilement du chemin des élections par la Centrale électorale démontre à suffisance la ferme volonté du Président Joseph Kabila d'organiser des élections libres, transparentes, crédibles, démocratiques et pacifiques "tel qu'il l'a toujours promis à multiples occasions".

Les jeunes de l'AFDC invitent toute la classe politique congolaise à s'engager résolument dans les préparatifs de l'organisation de ces échéances électorales, en lieu et place de compter sur des schémas raccourcis allant à l'encontre des dispositions constitutionnelles. Par ailleurs, ils appellent à la responsabilité historique des acteurs politiques congolais quant à l'aboutissement heureux de ce processus électoral et dans l'atteinte des résultats escomptés pour le plus grand bien de notre peuple. Au-delà des politiques, la Ligue des jeunes lance aussi un appel à tous ceux qui, comme eux, sont jeunes en République Démocratique du Congo.

"Nous invitons la jeunesse congolaise, de toutes les tendances confondues, à la vigilance totale et à ne pas se laisser instrumentaliser et distraire par les politiciens véreux, mais plutôt à se mettre en ligne de course pour les élections en vue d'accroître la représentativité des jeunes dans les différentes institutions de la République et participer activement dans la gestion du pays ", est-il écrit dans une déclaration livrée à la presse. Bien plus, la structure des jeunes de l'Alliance des Forces Démocratiques du Congo exhortent toute la population congolaise à ne point céder à des thèses insurrectionnelles qui vont dans le sens de déstabiliser les institutions légalement établies sur base de la constitution. En définitive, la Ligue des Jeunes de cette formation politique aimerait voir la communauté internationale soutenir et accompagner la CENI dans la mise en œuvre de ce calendrier électoral pour le plus grand bien de tous les congolais.