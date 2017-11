Congo-Kinshasa: Calendrier électoral - Congo Positif - Dieudonné Nkishi insiste sur le respect des échéances

Après plusieurs avis parallèles déversés sur la toile, le parti politique anti-chômage livre, lui aussi, son point de vue au sujet de la publication du calendrier électoral intervenue le dimanche 5 novembre dernier.

Congo Positif, parti cher à Dieudonné Nkishi qui en est le Président national, soutient, en effet, le chronogramme dévoilé par la Centrale électorale en vue de la tenue des scrutins en décembre 2018. Bien que satisfait de la publication de ce calendrier, Congo Positif reste, tout de même, sur ses gardes par rapport à ce chronogramme assorti d'une multitude de contraintes, légitimes soient-elles. "Nous n'avons cependant plus besoin de réviser l'Accord de la Saint Sylvestre ou entreprendre d'autres discussions puisque le calendrier est déjà là", ont soutenu les cadres de cette formation politique. Qui, plus est, estiment que la population et les parties prenantes à ce processus doivent s'investir, à cor et à cri, pour la tenue effective des élections en RD. Congo, dans un délai pour le moins raisonnable.

A plus d'une année de la date prévue par la Commission Electorale Nationale Indépendante pour organiser les élections en RD-Congo, Congo Positif, quand à lui, pense que le temps est assez suffisant pour réunir tous les moyens nécessaires, qui ont manqué en 2017, pour la tenue des scrutins, si et seulement si, les responsables à l'épuration des différentes contraintes citées par la CENI tiennent à leurs obligations. «Il n'y a pas de contraintes insurmontables. Toutes peuvent être honorées dans les temps sans vraiment poser trop de problème. Dans le cas contraire, il est temps de lancer une alerte pour une éventuelle collecte populaire s'il le faut», a lâché, dans la foulée, Dieudonné Nkishi. Certes, la Centrale électorale demeure indépendante, mais elle est toutefois tributaire de la loi et des institutions de qui elle attend les moyens vitaux pour la réalisation du processus électoral dans ce pays, a-t-il complété.

Il accueille, par ailleurs, le soutien de la Majorité, d'une bonne partie de l'Opposition et de la Communauté internationale par rapport à la publication du calendrier électoral. Ceux qui fustigent sont minoritaires, constate-t-il.

Le parti école avoue, cependant, que ce calendrier, objet de tous les débats sur l'agora politique, est un élément indispensable pour la conduite du processus électoral, étant donné qu'il contient des repères qui permettent de mobiliser les troupes de chaque camp et ainsi se préparer en conséquence pour affronter, dans les règles, le choc électif. Ils estiment pourtant que si toutes les contraintes sont escamotées, sans nul doute, les élections auront bel et bien lieu en RD. Congo et dans le temps prescrit antérieurement par Corneille Nangaa et la CENI.

Clairement, ce calendrier donne non seulement une lumière vive au regard des échéances électorales qui approchent à pas de géants, mais met également un terme à toutes les polémiques et initiatives allant dans le sens d'une hécatombe, d'une quelconque transition sans le Président Joseph Kabila, ou même, d'employer de nouveaux pourparlers qui se soldent, le plus souvent, par des échecs. « Il n'y a que les faux partis et les faux leaders qui continuent à réclamer des discussions alors que l'almanach a déjà été dévoilé. La CENI a parlée et toutes les autres propositions n'engagent que leurs auteurs. Nous devons nous en tenir tous à la Constitution qui déclare la CENI comme étant la seule institution légale pour l'élaboration de la manœuvre électorale», poursuit Dieudonné Nkishi, le Président national et co-fondateur de Congo Positif.

De ce qui précède, Congo Positif appelle le peuple congolais à soutenir davantage le calendrier électoral et de mettre à profit son dévouement pour la paix et la démocratie en RD. Congo, maintenant qu'elle a compris ceux qui veulent ou non le conduire aux élections.