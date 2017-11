Petit à petit l'oiseau fait son nid, dixit un vieux adage. Après avoir organisé la première et la deuxième conférence-débat au mois d'août et de septembre 2017, au Centre interdiocésain, à la Gombe, l'Institut des Auditeurs Internes du Congo-Kinshasa ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

D'où, a-t-il programmé la tenue de sa 3ème conférence pour ce samedi 25 novembre 2017dans la Salle de conférence du nouveau bâtiment du Centre Interdiocésain, sis avenue Monts Virunga n°59, dans la commune de la Gombe. "L'Audit Interne et les normes IFRS" est le thème choisit pour la circonstance, avec comme orateur principal Jean-Marie Tumba, Réviseur et Expert comptable agréé (ONEC/RDC). A cet effet, le souhait le plus ardent de l'IIA Congo est que les congolais parviennent à maîtriser les récentes résolutions des assises de l'OHADA pour aller progressivement vers les IFRS.

De ce fait, les multinationales sont également appelées à retraiter les données financières de leurs filiales se trouvant en RDC en vue de la présentation des comptes consolidés ou de donner une information exigée par les bailleurs de fonds. Ainsi donc, l'utilisation des IFRS est fatale. Les chefs d'entreprises, les opérateurs économiques, cadres financiers et comptables, fonctionnaires, les banquiers, les inspecteurs (des finances, douanes et impôts) sont attendus dans ce beau cadre de débat et d'échange.