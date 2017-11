Congo-Kinshasa: Vade retro!

Et, des propositions intelligentes de sortie de crise sont formulées çà et là. Mais, jusque-là, tout cela semble passer sans faire effet. Les politiques tant du pouvoir que de l'Opposition ont-ils résolu de n'opter que pour la confortation ?

Des voix autorisées alertent : " tout attroupement de plus de cinq personnes sera dispersé sans pitié". Le dialogue de sourd s'installe et les heurts risquent d'être au rendez-vous. C'est ici encore le fondement de ce "vade retro satana ".

Pourtant, de sa signature à ce jour et même en perspective de son deadline pour les élections -le 31 décembre 2017-, la crise congolaise n'a pas bougé d'un iota, changeant, plutôt, des formes et dénominations, le mal congolais serait même devenu encore plus virulent.

Lié à l'Eglise universelle ou pas, plus d'un congolais au fort de la crise multiforme mais principalement politique et électoral actuelle est porté à chasser le diable de l'impasse personnifiée qui sévit au pays.

