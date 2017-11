Le but visé, dans cette démarche est qu'au terme de l'actuelle session ordinaire, le 15 décembre prochain, que le Budget 2018 soit, enfin, examiné, adopté et, même, promulgué. Ainsi, la question liée notamment, aux élections trouverait-elle des réponses dans des rubriques dûment passées au peigne fin, par le Parlement qui, faut-il le rappeler, est l'Autorité Budgétaire.

Ce projet de Loi des finances de l'exercice 2018 poursuit les objectifs, ci-après : (a) l'organisation des élections ; (b) l'arrêt de la dégradation de la situation économique du pays ; (c) l'amélioration des conditions de vie de la population et (d) la restauration de la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. C'est un budget équilibré, en recettes et en dépenses de Dix Mille Trois Cent Treize, Trois Milliards de FC, ce qui dégage un taux de régression des recettes de 10,5% par rapport à leur niveau pour l'exercice 2017 qui se situe à Onze Mille Cinq Cent Vingt Quatre, Cinq Milliards de Francs Congolais. Les recettes internes accusent un taux d'accroissement de 4,5% par rapport à 2017.

"Ce Projet de Loi des Finances est basé sur des prévisions sous-tendues par les indicateurs et agrégats macroéconomiques dont l'examen révèlent un taux de croissance du PIB de 4,4% contre un taux actualisé de 3,2% en 2017 ; déflateur du PIB : 6,7% contre 6,7% en 2017 ; un taux d'inflation moyen de 30,4% contre 31,1% en 2017 ; un taux d'inflation fin période de 28,5% contre un taux actualisé de 40,0% en 2017 ; un taux de change moyen FC/USD 1.813,4F contre un taux actualisé de 1.458,7 F en 2017 ; un taux de change fin période FC/USD de 1.934,0F contre 1.701,8F et un PIB nominal de 79 Mille 735 Milliards de FC contre un PIB actualisé de 49 Mille 040 Milliards de FC en 2017.

