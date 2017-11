Congo-Kinshasa: Rejetant en bloc le calendrier de la CENI - Le MR s'en tient aux résolutions de l'Accord du 31 décembre 2016

document

Le calendrier électoral publié par la Ceni le 5 novembre dernier ne cesse de soulever des vagues sur la scène politique congolaise. Cette fois-ci, c'est le Mouvement pour le Renouveau (MR), parti politique cher à Clément Kanku Bukasa wa Tshibuabua, Député National élu de la circonscription électorale de Dibaya au Kasaï Central, qui est monté au créneau.

Dans une déclaration politique parvenue à la rédaction du Journal « La Prospérité », ce parti rejette en bloc le calendrier publié par la Ceni et le considère comme une forfaiture et une mascarade.

Le MR s'en tient plutôt aux résolutions de l'Accord de la Saint sylvestre signé sous l'égide des Evêques de la Cenco au Centre Interdiocésain. Ci-dessous, l'intégralité de la déclaration du Mouvement pour le Renouveau, MR.

Déclaration du Bureau Politique National du Mouvement pour le Renouveau (MR) en rapport avec la publication du calendrier électoral

Le Bureau politique National du Mouvement pour le Renouveau s'est réuni ce mardi 7 novembre en son siège national sis au numéro 217, avenue Kasongo Lunda dans la commune de Lingwala à Kinshasa, sous la direction du Secrétaire Général du parti, pour examiner la situation politique en République Démocratique du Congo, créée à la suite de la publication, le dimanche 5 novembre 2017, par la Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI en sigle, du calendrier électoral.

Après examen et débat, le bureau politique rend publique la déclaration suivante :

Le Bureau politique national du Mouvement pour le Renouveau rejette en bloc le calendrier électoral publié par la CENI et le considère comme une forfaiture, une mascarade et s'en tient aux résolutions de l'Accord de la Cenco du 31 décembre 2016, dit Accord de la Saint sylvestre, seul cadre qui lie toutes les parties prenantes au processus électoral en République Démocratique du Congo et endossé par la Communauté Internationale, laquelle communauté qui insiste sur son respect et menace des sanctions à tous ceux qui feront obstructions à sa mise en œuvre.

Par ailleurs, le Bureau politique national du Mouvement pour le Renouveau met en doute la volonté de la Ceni à respecter ce calendrier car, celui-ci ne relève que du dilatoire et de la ruse camouflés dans les contraintes qu'elle relève dans le but de flouer la population, la Communauté internationale et de favoriser le glissement du mandat du Chef de l'Etat sortant ;

Le Bureau politique national du Mouvement pour le Renouveau se réserve le droit, après concertation avec d'autres forces engagées au changement, d'organiser des actions de grandes envergures pour amener la Ceni à respecter l'Accord susmentionné ;

Le Mouvement pour le Renouveau rappelle l'opinion tant nationale qu'internationale, qu'au 31 décembre 2017, toutes les institutions nationales seront illégitimes et exhorte le peuple congolais à demeurer vigilant et à prendre son destin en mains.

Le Bureau politique national du Mouvement pour le Renouveau exige des garanties sur la mise en œuvre effective de l'Accord de la Cenco et souhaite que les partenaires étrangers nous accompagnent tout au long de ce processus, afin de mettre le gouvernement congolais devant ses responsabilités ;

Le Mouvement pour le Renouveau exige en outre que le calendrier soit réaliste et consensuel et réponde à l'esprit et à la lettre de l'Accord de la Cenco dans le strict respect de la Constitution ;

Enfin, le MR demande une grande rencontre de toutes les forces politiques et sociales qui rejettent le calendrier publié par la Ceni afin de mettre Front « Non au calendrier de la Ceni ».

Fait à Kinshasa, le 07 novembre 2017

Me Ingole Isekemanga Lucien

Secrétaire Général