Sénégal: Le projet DFC peut aider à propulser la région de Kaffrine

"Ces investissements vont renforcer le travail des jeunes sur le terrain et vont renforcer la résilience des populations face au changement climatique. Ils vont leur permettre de s'adapter et d'atténuer les effets du changement climatique", a soutenu M. Ndiaye.

Accompagné du préfet du département de Kaffrine, Mame Less Cabou, Adama Diop Diouf par ailleurs, membre du CDA et sa délégation ont tour à tour visité trois bergeries et trois poulaillers dans la commune de Gnibi, le centre de tri des ordures et de matériels de collecte de Boulel.

Le projet DFC financé à hauteur d'un milliard de frs CFA par le département fédéral pour le développement international (DFID) et piloté par l'ONG "Innovation, environnement et développement en Afrique" (IED) est un projet consacré à la résilience des communautés des collectivités locales.

