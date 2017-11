Mali: Le Catalogue des produits industriels « made in Mali» présenté

Lors de son assemblée générale ordinaire, l'Organisation patronale des industriels du Mali (OPI) en partenariat avec le département en charge du Développement industriel et le Conseil National du Patronat du Mali (CNPM) a fait la présentation du Catalogue des produits industriels « Made in Mali » et l'examen du rapport d'activités 2016. C'était le samedi 11 novembre 2017 dans la salle de conférence du CNPM.

S'agissant du Catalogue des produits industriels « made in Mali», M. Achcar soulignera que «la raison principale de la réalisation du présent document, est de faire connaitre les principaux produits fabriquées au Mali au bénéfice des consommateurs sans oublier le plus grand d'entre eux à savoir l'Etat et sa commande publique».

Pour rappel, note le patron des industriels maliens, «le thème de la commande publique lors de la JIA 2014 répété en 2015 et 2016 a payé ! ». Ainsi, dit-il, «d'une part nous avons un premier catalogue et d'autre part le Gouvernement et plus particulièrement le ministère du Développement Industriel qui travaille assidument à la signature d'un décret encourageant les produits locaux dans la commande publique dans le respect des règles communautaires». '

Pour le Président Cyril Achcar, en éditant ce catalogue, l'OPI souhaite atteindre quelques objectifs. Il s'agit d'encourager l'investissement productif, de montrer les produits fabriqués au Mali, de valoriser la production locale «Made in Mali» et d'orienter la Commande publique en faveur des productions nationales. Elle souhaite aussi encourager le patriotisme économique et séduire les consommateurs.

«Au vu de ce catalogue qui présente la multitude de produits « made in Mali », l'on ne saurait oublier la somme d'efforts consentis par les industriels à cause des difficultés de tous ordres qui assaillent l'économie nationale depuis 2012» a fait savoir le président de l'OPI.

En effet, ajoute-t-il, «l'économie malienne se remet difficilement des conséquences de la crise de mars 2012, prolongée, hélas, par une guerre larvée et persistante qui entraîne le morcellement du territoire national en rétrécissant par ce fait le marché national. Vendre à Mopti est devenu compliqué, vendre à Tombouctou n'est plus qu'un souvenir».

M. Cyril Achcar dira que «la promotion des achats publics de biens et services, produits localement, marque ainsi le début d'un processus d'incitation à fabriquer localement pour faire face aux besoins réels de notre Administration Publique en matière de biens d'équipement, de consommables et de consommations ».

À ses collègues Industriels, il lance l'invitation « de faire preuve de plus de dynamisme et d'ingéniosité pour adopter une position concurrentielle permettant d'offrir à l'Etat, à travers la commande publique, des produits compétitifs, de bonne qualité et à des prix abordables».

Quant au président du Conseil National du patronat du Mali (CNPM), M. Mamadou Sinsy Coulibaly, il a invité les autorités à reconnaitre le savoir-faire des industriels maliens, la labellisation des produits « Made in Mali », et aussi à combattre ensemble pour mettre fin au commerce traditionnel, qui restent un des combats de sa structure.

Après plusieurs conseils aux nombreux industriels présents, le patron des patrons maliens leur à demander de ne pas être ostentatoires mais de présenter, par contre, des produits ostentatoires.

Le ministre du Développement industriel, M. Mohamed Aly Ag Ibrahim, indiquera que le Catalogue présente les produits fabriqués par 57 unités industrielles, intervenant dans de multiples secteurs comme l'agro-industrie, l'emballage, l'équipement, les BTP, les mobiliers, les plastiques, l'imprimerie, les tissus et autres.

En outre, il fera savoir que l'ambition de son département est de créer les conditions les plus optimales pour que le secteur secondaire, notamment dans sa composante manufacturière, occupe la place qui lui revient dans la structure d'une économie moderne. Et cela, en vue de presser le rythme de la marche de notre pays sur le chemin de l'émergence et du progrès.

S'adressant aux industriels, le ministre du Développement industriel soutient que «seule une forte redynamisation du « Made In Mali» peut nous permettre de participer, la tête haute, aux échanges avec les autres pays au lieu de les subir et de compter, à notre juste valeur, au sein de l'espace communautaire».

«Nous demeurons convaincus que pour stimuler la productivité de l'industrie et renforcer sa compétitivité, l'accès à l'achat public constitue certainement un levier déterminant qu'il est nécessaire d'actionner », dit-il.

Avant d'ajouter : « C'est pourquoi, les réflexions sont en cours sur la mise en place d'une réglementation appropriée, compatible avec les textes en vigueur et les engagements internationaux du Mali, en vue de favoriser les entreprises nationales, notamment les PMI-PME, dans l'accès à la Commande publique».

Enfin, il promettra que l'Etat jouera toute sa partition pour donner un nouveau souffle à l'industrialisation du Mali.