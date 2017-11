Cameroun: L'Ausd veut limiter l'immigration clandestine des jeunes joueurs

Selon les organisateurs, l'action suscitée, entend offrir aux jeunes footballeurs camerounais, une opportunité pour se faire recruter par de grands clubs professionnels à l'étranger.

C'est ce qu'a indiqué Deba Frédéric Bobo au cours d'un briefing avec quelques Hommes de média hier 13 novembre 2017, à Yaoundé. Rencontre à laquelle ont assisté Marie Georgette Ambassa, présidente d'honneur de l'Ausd , et Fanka Frankline Ngalim, président de F Frank Football Academy.

A but non lucratif, l'Ausd se donne comme un centre d'excellence dont l'objectif, est la valorisation et la méritocratie dans un environnement sportif de plus en plus corrompu. Pour Deba Fréderic Bobo, l'idée de création d'une académie qui soit uniquement destinée à la détection et dans la formation spécifique, répond aux exigences de différents partenaires.

« Quand ces jeunes étaient détectés, quand on les plaçait sur le marché. Les résultats étaient plus négatifs que positifs, parce que ces gars ces joueurs là étaient bons ici (au Cameroun, Ndlr) mais ils ne répondaient pas aux normes professionnelles selon les recruteurs », a-t-il précisé.

Toute chose qui selon le président de l'Ausd, était source de pertes financières pour l'Académie. Et ce avec pour conséquence, le refus de certains joueurs de retourner au Cameroun après leur échec auprès des recruteurs européens.

Face à ces situations désagréables, l'Académie dans ses missions, entend travailler à freiner l'immigration clandestine des jeunes footballeurs camerounais. « Au lieu de laisser ces enfants (ces joueurs, Ndlr) voyager, on préfère

investir en termes d'argent, en faisant venir les différents partenaires », font savoir les organisateurs du casting de détection des jeunes talents.

Se voulant clair dans ses actions, l'Académie affirme être à mesure de gérer rationnellement la carrière professionnelle des jeunes footballeurs, en leur évitant de regagner l'Europe par l'immigration clandestine.

« Plus de 700 joueurs africains issus de l'immigration clandestine sont sans clubs en Europe », a révélé le président de l'Ausd qui compte parvenir à ses fins grâce à son partenariat

Avec Global Concept Football, une structure basée en Suisse, et représenté dans 50 pays dans le monde. « Ceux qui auront l'opportunité de travailler avec Global Concept à partir du Cameroun auront des contrats », a précisé Deba Frédéric Bobo.

L'intérêt de Global Concept Football pour le Cameroun, est lié à la réputation de ce pays que d'aucuns considèrent comme le « Brésil » d'Afrique, en matière de football.

Pour le représentant de l'Académie, la meilleure façon d'éviter l'immigration clandestine, est que les potentiels recruteurs « viennent et qu'ils voient sur place ces jeunes talents.

A partir de là qu'ils aient une idée et qu'on puisse les proposer de façon directe ». Histoire de voir qui des candidats, répond aux normes européennes, sud-américaines, asiatiques ou africaines.

Créé en janvier 2012, l'Académie Universal Scout Detection est l'œuvre du président Deba Frédéric Bobo. L'Ausd a été affiliée à la Fecafoot en 2014.

Avec six ans d'existence, l'Association selon ses dirigeants, a déjà permis à plusieurs jeunes footballeurs camerounais d'être recrutés des clubs professionnels à l'étranger.