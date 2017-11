Congo-Brazzaville: La Fondation Harris-Oyo équipe trois écoles en tables-bancs

« On nous a fait confiance, parce que nous sommes convaincants en ce qui concerne le travail. Deux cents tables-bancs sont fournis en une semaine. Donc, la main d'œuvre locale n'est plus à démontrer », a commenté Olivier Kiang, un artisan menuisier.

Parmi les innovations à l'école primaire, on compte également l'usage des supports numériques et des logiciels appropriés qui améliorent les résultats et le niveau de compréhension des élèves. Pour les enseignants, ces mêmes supports favorisent la recherche pédagogique.

Le don est reparti en lot de100 tables-bancs dans les écoles primaires Trois Martyrs et Saboukoulou I et II. Il contribuera à offrir de meilleures conditions d'apprentissage.

Le geste de l'organisation caritative et humanitaire a été accompli dans le cadre de son projet Opération scolaire. Celui-ci vise à équiper progressivement les écoles de la circonscription scolaire de Ouenzé en tables-bancs, accessoires informatiques et autresmatériels didactiques.

