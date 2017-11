Congo-Kinshasa: Fête du livre - La Ruche Productions s'engage dans l'aventure de la BD congolaise

Il est envisagé sérieusement de mettre les auteurs en contact avec des maisons d'édition en Europe et sur le plan local si possible afin de pouvoir continuer le travail avec les stagiaires au-delà de la résidence. Ce, en vue de pouvoir les faire éditer avec l'aide des partenaires.

Confortée par la belle expérience tentée avec l'album Mbote Kinshasa !, une adaptation en bande dessinée (BD) du court métrage Debout Kinshasa !, la société de production cinématographique et audiovisuelle française vient de se lancer un nouveau défi. Bien plus ambitieux que le premier projet, le nouveau qui vient d'être amorcé depuis quelques jours est plutôt noble comme l'a annoncé Sébastien Maître.

