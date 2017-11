Les affections respiratoires varient entre légers et graves, notamment des maladies telles que l'asthme, la pneumonie, le cancer du poumon, la bronchite, la fi brose kystique et plus. La plupart des gens sont surpris d'apprendre que la nourriture qu'ils mangent pourrait influer sur leur respiration!

L'exercice physique, ne pas fumer, et éviter la pollution sont autant de moyens communs pour les personnes pour une bonne santé pulmonaire.

Mais saviez-vous qu'une bonne alimentation peut aussi jouer un grand rôle dans la recherche de votre santé pulmonaire? C'est pourquoi il est important d'intégrer les meilleurs aliments suivants dans votre alimentation pour avoir des poumons propres et sains.

Les légumes crucifères, aliments de la famille du chou qui aident naturellement votre corps à éliminer les toxines. Ce sont le brocoli, le chou-fleur et le chou.

Le caroténoïde est un pigment antioxydant orange qui aide à réduire les risques de développer un cancer du poumon.

Les caroténoïdes sont présents dans les fruits et légumes caractérisées avec des couleurs orange ou rouge. Les carottes sont une excellente option en raison de la bêta-carotène. Cet antioxydant est transformé en vitamine A, qui peut aider à diminuer l'incidence de l'asthme.

Aliments avec des acides gras oméga-3.Cet acide gras est essentiel pour votre santé globale. Des études préliminaires indiquent que les aliments qui sont riches en acides gras ont un effet bénéfi que sur l'asthme. Vous pouvez les obtenir par les poissons, et aussi par les noix.

Les aliments riches en acide folique sont parfaits pour la lutte contre le processus de cancérogènes pulmonaires et la prévention des formes de cancer. Ce sont les épinards, les asperges, les betteraves, et les lentilles.

L'ail est resté un aliment de base pour les diverses pratiques de santé naturels en raison de ses propriétés antiinflammatoires. Le niveau élevé de l'allicine réduit l'inflammation et combat l'infection. Il détruit les radicaux libres et peut contribuer à améliorer l'asthme. L'ail réduit le risque d'avoir un cancer du poumon.

Les aliments qui contiennent des quantités élevées de vitamine C aident vos poumons à transporter efficacement l'oxygène dans tout le corps.

Les aliments qui sont de bonnes sources de vitamine C et des choix populaires pour la santé pulmonaire sont: les kiwis, les oranges, les poivrons rouges et verts, les agrumes comme les oranges, les citrons et les pamplemousses, les tomates, le brocoli, les ananas, les mangues. Les pommes, ses flavonoïdes et une variété de vitamines aident à maintenir la fonction respiratoire en bonne santé et prévenir le développement de maladies pulmonaires.

Le gingembre est une épice dont la fonction anti-inflammatoire protège vos poumons de la pollution persistante qui pourrait conduire à des problèmes de santé.

Le curcuma est similaire au gingembre en ses bienfaits pour la santé des poumons ayant des propriétés antiinflammatoires. Comme un bonus supplémentaire, des quantités élevées de la curcumine peuvent conduire à l'élimination des cellules cancéreuses.

Le pamplemousse. Les experts de la santé suggèrent que les flavonoïdes contenus dans le fruit sont parfaits pour le nettoyage des poumons qui ont été affectés par des agents cancérigènes. Le magnésium est un minéral qui est souvent recommandé aux personnes qui souffrent de problèmes d'asthme.

Il peut augmenter la capacité pulmonaire et maintient un bon processus respiratoire. Il s'obtient ce minéral est à partir des graines, des noix, ou des haricots. Plus d'eau dans votre alimentation soutient le processus de circulation tout en gardant vos poumons hydratés et prêts à éliminer les toxines indésirables.