Afrique: Promotion et soutien des industries culturelles - La Côte d'Ivoire se hisse au 4e rang des ACP

C'est un ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman, ostensiblement fier, qui, à la faveur de la 10e édition du Prix Ivoire de la littérature africaine d'expression francophone, le 11 novembre à l'Heden Golf Hôtel d'Abidjan, a annoncé que la Côte d'Ivoire est classée au 4e rang des pays Acp (Afrique Caraïbes Pacifique) pour la promotion et le soutien des industries culturelles. Et ce, après le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Maroc.

Une annonce qui émane de la dernière réunion des Acp avec l'Union européenne, tenue à Bruxelles (Belgique), la semaine dernière. Cette performance est à saluer, d'autant plus que le Groupe Acp compte 79 Etats membre.

Et, tous, à l´exception de Cuba, sont signataires de l´Accord de Cotonou (Bénin) qui les lie à l´Union européenne et la cartographie se décline ainsi : 48 pays d´Afrique, 16 de la Caraïbe et 15 du Pacifique.

Outre le dynamisme des industries créatives, aussi bien à l'initiative des opérateurs culturels privés qu'impulsées ou soutenues par l'Etat, à l'instar du Prix Ivoire, du Marché des arts du spectacle africain (Masa), entre autres, ce sont bien les réformes structurelles et réglementaires qui valent à la Côte d'Ivoire d'opérer une telle performance.

Il en est ainsi, comme le rappellera le ministre Bandaman, des récentes lois portant « Politique culturelle nationale », « Industrie du cinéma », « Industrie du livre », « Droit d'auteur et droits voisins » qui ont fait l'objet de la meilleure attention des députés.