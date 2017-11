Ile Maurice: Incendie à Shoprite - Eski pou trouv li ou non? Li vivan ou pa?»...

Purmessur Domah révèle que ses proches et lui ne sont pas en bons termes. De déplorer toutefois que «zordi, dan enn moman parey, la osi zot pé met dibri». Son épouse et lui, ajoute-t-il, sont sur place depuis dimanche. «Nou pé atann pou trouv mo garson, mo garson sorti bien... »

Ce que dément toutefois Purmessur Domah, âgé de 58 ans. Alors que les proches de Dinesh sont assis à l'arrière du centre commercial, là où le feu a éclaté, lui se trouve à l'autre bout du bâtiment, loin du remue-ménage. Il fait le va-et-vient avec son épouse Shobha. «Dinesh inn né le 7 novam ek mo fam so laniverser ti le 3. Le 11, nou inn fer enn fet pou sélébré toulédé laniverser», indique-t-il en montrant les récentes photos de son fils sur son portable. Son fils, poursuit-il, est un «hard worker». «Li ti bien kontan so travay ek li pa ti enn zanfan pares.»

Ce «frère exemplaire», Sanjana prie jour et nuit pour lui. D'ailleurs, la jeune fille, qui est en Grade 10, a tenu à se rendre sur place. Idem pour sa grande soeur Sandhya et leurs proches. Ils étaient une vingtaine sur le lieu de l'incendie, hier. Guettant les moindres faits et gestes des pompiers. Dans l'attente d'une bonne nouvelle.

