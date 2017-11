Ile Maurice: Commission drogue - Le neveu de Raouf Gulbul auditionné ce mercredi

L'étau se resserre autour de Me Raouf Gulbul. Son neveu et ancien clerc à son cabinet, Reaz Gulbul, sera auditionné ce mercredi 15 novembre, devant la commission d'enquête sur la drogue. Ce dernier a pris ses distances de Me Rouf Gulbul pour des raisons familiales.

Cette nouvelle audition risque de coûter cher à l'avocat. Reaz Gulbul était très proche du couple Gulbul pendant une dizaine d'années. Mais au dire du président de la Gambling Regulatory Authority (GRA), ils ne sont plus en bon termes.

Reaz Gulbul était clerc au cabinet de Me Gulbul pendant l'affaire Jeeva. Il pourraint bien apporter de nouveaux éléments troublants dans le modus operandi de son oncle. Avant cette convocation de Raouf Gulbul, son nom n'avait pas été cité.

Quatre auditions en deux semaines

Me Raouf Gulbul a été auditionné à quatre reprises en deux semaines. La version de l'avocat a été mise à mal par Paul Lam Shang Leen. Ce dernier avait des questions sur des appels de la Colombie sur une carte SIM enregistrée au nom de l'épouse de Raouf Gulbul. Qui plus est, le président de la commission drogue a révélé des conversations téléphoniques entre le caïd Peroomal Veeren et le président de la GRA. Ce qui aurait permis à l'ex-juge d'établir le lien entre Raouf Gulbul et Peroomal Veeren.

L'ex-juge a aussi fait part d'une réunion nocturne qui remonte au 10 juillet de cette année entre Raouf Gulbul et les avocats Athon Murday, Ashley Hurhangee et Samad Golamaully. Raouf Gulbul aurait profité de ladite réunion pour convaincre les trois personnes d'avoir la même version que lui au sujet de la réunion de St-Pierre, si elles sont convoquées par la commission drogue.