Algérie: Découverte d'une cache contenant deux pistolets mitrailleurs et trois chargeurs garnis à Tindouf

Une cache contenant deux pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et trois chargeurs garnis a été découverte mardi à Tindouf et ce, grâce à l'exploitation efficiente de renseignements et suite à une opération de fouille et de recherche menée par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Grâce à l'exploitation efficiente de renseignements et suite à une opération de fouille et de recherche menée à Tindouf/3e RM, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, aujourd'hui 14 novembre 2017, une cache contenant deux (02) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et trois (03) chargeurs garnis", note la même source.

"Cette opération vient confirmer, encore une fois, la grande vigilance et la ferme détermination des forces de l'ANP mobilisées le long de nos frontières, à préserver la sécurité de notre territoire et à mettre en échec toute tentative de déstabiliser la sécurité du pays", ajoute le communiqué.