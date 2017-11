Congo-Brazzaville: Secteur public / privé - Une formation en vue au profit des managers

Le cabinet Deloitte organise du 23 au 24 novembre à Brazzaville une formation en management destinée aux managers, cadres, chefs d'équipe et de service ainsi qu'à tous ceux qui aspirent à un poste de management.

Les modules qui seront développés durant cette formation porteront notamment sur les fondamentaux du management, le rôle et la responsabilité du manager, les qualités essentielles du manager, les profits et styles de management, et les challenges du manager. Des exercices pratiques ainsi que des questionnaires permettant d'identifier les préférences personnelles seront également au menu des discussions.

« Il s'agit d'une formation idéale pour démarrer et développer vos compétences managériales. Elle se veut avant tout pratique et interactive, via des mises en situation illustrant la vie du manager », indique le communiqué de presse qui souligne : « Nous croyons que le développement du Congo nécessite en priorité la formation et la professionnalisation des acteurs privés et publics. »

Présent en République du Congo depuis 2007, ce cabinet conseil international a, entre autres, participé aux côtés du gouvernement, à la simplification des procédures de création d'entreprises.

En dehors de cette formation adaptée au contexte local, animée par des formateurs professionnels, Deloitte a déjà conseillé des entreprises congolaises évoluant dans les secteurs du pétrole, de la banque, de la santé et des transports.