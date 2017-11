Congo-Brazzaville: Journée mondiale des pauvres - Les Congolais célèbrent la figure du cardinal Biayenda

« Ce que je vous demande, c'est cette grâce de me sentir toujours pauvre et néant pour m'appuyer sur vous et ne jamais rien risquer sans vous », lui répondait comme en écho Emile Biayenda dans les notes de son cahier de retraite de préparation au diaconat.

Mgr Pascal Roland connaît bien la vie et l'œuvre du cardinal Emile Biayenda et a présidé le 22 mars dernier à la Cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville, la messe de célébration du 40e anniversaire de sa mort. A ses yeux, Emile Biayenda est le « curé d'Ars » d'Afrique.

Le 28 août, lors du colloque « Tous appelés à la sainteté : le chemin de la miséricorde » à Ars, Mgr Pascal Roland avait souligné les liens entre le Saint curé et le cardinal congolais, dans une intervention intitulée « St Jean-Marie Vianney et le bon cardinal Emile Biayenda, disciples de la miséricorde ».

Un pèlerinage à Ars est organisé ce week-end pour participer à une Eucharistie, sous le thème : « Le curé d'Ars et le cardinal Emile Biayenda, deux visages de la miséricorde au cœur des pauvres et des familles ».

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.