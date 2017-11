Congo-Kinshasa: Suppression de toutes les barrières commerciales

Une approche que partage la RDC qui milite depuis des lustres pour l'amélioration du climat des affaires via le processus ITIE. La RDC a ainsi exhorté l'Afrique du Sud pour qu'elle partage son expertise et son avance technologique afin de l'aider à exploiter les opportunités qui s'offrent dans les secteurs minier et manufacturier.

Il a appelé à la redynamisation et à l'application des accords de coopération économique qui existent déjà entre les deux pays, tout en exhortant à la nécessité de faire « un zoom sur les secteurs cruciaux où le transfert de compétences et celui de technologie doivent être accélérés ».

Les experts des deux pays ont saisi cette occasion propice pour relever des écueils qui retardent la mise en œuvre des projets de développement économique et industriel et d'accélérer les actions à mener pour promouvoir la coopération au profit du bien-être de leurs peuples respectifs.

Le dernier séminaire sur les investissements, qui a eu lieu à Lubumbashi à l'initiative du ministère sud-africain du Commerce et de l'industrie, a permis à la République démocratique du Congo (RDC) et à l'Afrique du Sud d'échanger dans un cadre bilatéral sur le niveau de leur coopération en la matière.

Les deux pays se sont engagés, dans le cadre de la 8e édition de l'Initiative du commerce et de l'investissement (ITI) organisée début novembre à Lubumbashi et à Kinshasa, à lever les obstacles qui entravent les interactions commerciales entre eux.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.