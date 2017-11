Sénégal: Amadou Sy rappelle la nécessité d'électrifier Mbar Diop et Mbar Ndiaye

"Cette question de l'électrification de Mbar Diop et Mbar Ndiaye faisait partie des conditions qui nous étaient fixées au moment du déplacement et je pense que les ICS devront nous y aider. Nous allons voir avec le ministre chargé de l'Energie", a-t-il déclaré.

Le nouveau quartier de Pire devait bénéficier d'une voirie et être raccordé à l'eau et à l'électricité. Mais selon M. Sy, si les déplacés "ont construit de jolies bâtisses", il reste qu"'ils n'ont pas d'électricité", car ne faisant pas partie de la zone d'extension. Pour le gouverneur de Thiès, c'est un "paradoxe de voir des maisons R+2, R+3, etc., sans électricité".

"Pour la question de l'électricité [à Pire], le seul problème se situe au niveau des villages de Mbar Diop et Mbar Ndiaye, qui étaient [dans la commune de Méouane] sur le site des ICS [et] qui ont été déplacés", a-t-il dit.

