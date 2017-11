Cote d'Ivoire: Alimentation et cancer du sein

analyse

Le mois d'octobre, mois de la campagne de lutte contre le cancer du sein se termine aujourd'hui, mais pour nous ce combat reste permanent. Le cancer du sein tient le triste palmarès de 1er cancer féminin en termes de fréquence. Il est la 1ère cause de décès féminins par cancer avec 11 900 décès estimés en 2015.

Le taux de survie à 5 ans après un cancer du sein est estimé à près de 87% tous types confondus. 1 femme sur 8 développe un cancer du sein au cours de sa vie. 8 cancers du sein sur 10 se déclarent après 50 ans, et plus de 47 % des cancers du sein sont diagnostiqués chez les femmes de 65 ans et plus. Une femme qui a eu un cancer du sein a un risque 3 à 4 fois plus élevé de développer un nouveau cancer du sein qu'une femme du même âge.

L'évolution des nouvelles habitudes de vie, l'urbanisation croissante et le vieillissement de la population sont des facteurs favorisants qui vont contribuer à doubler l'incidence du cancer en Afrique au cours des cinq prochaines années. La prévention et une bonne communication sur les saines habitudes de vie reste le salut pour nos populations exposées.

Réduire la consommation de viande rouge est essentiel car le Boeuf, l'agneau, le porc, le canard, ... sont à consommer avec modération : pas plus de 500g par semaine. Il est également recommandé de ne pas trop cuire la viande (encore moins la carboniser, ex : choukouya !!!!).

Evitez autant que possible la charcuterie (jambons, pâtés, saucisses, saucissons). Privilégiez les volailles, les poissons et le soya.

Modérer la consommation de sucre, car les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre contenu dans votre alimentation ! Votre corps sécrète de l'insuline pour que le sucre soit absorbé par vos cellules ; cette sécrétion d'insuline s'accompagne de la libération d'une molécule.

Cette molécule participe à la croissance des cellules cancéreuses ainsi qu'à leur invasion. Malheureusement, notre organisme a besoin de glucide et ces glucides, il faut savoir le choisir!

Choisissez de préférence des aliments à index glycémique bas, qui déclenchent une sécrétion d'insuline plus faible et à long terme, comme les féculents, les produits céréaliers (pâtes et pains complets) et les aliments riches en fibres. Si vous avez le choix, restez à l'écart des sucreries, pâtisseries, viennoiseries industrielles ou pas, barres chocolatées, gâteaux secs, pain blanc, sodas, sucre en morceaux....

Restez très prudent avec les plats trop riches en graisses Vous trouvez des graisses saturées notamment dans les aliments suivants : pâtisseries, chips et dérivés, huile de noix de coco, huile de palme, plats cuisinés, charcuteries, lait entier et produits laitiers non écrémés (fromages, crème, beurre, ...), chocolat, sucreries.

A côté de ces plats nous avons aussi nos sauces à base de graisses poly saturées (graine et arachides trop cuits), nos fritures exposées à la cuisson sans modération.

Privilégier la consommation de légumes et de fruits, manger des légumes est bon pour la santé c'est un fait, notamment grâce aux antioxydants qui sont des substances fabriquées par les légumes pour se protéger des radicaux libres.

Lorsque vous mangez des légumes, vous bénéficiez vous aussi de l'effet protecteur des antioxydants contre les radicaux libres fabriqués par votre corps ou venant de l'environnement (pollution, fumée de cigarettes, toxines alimentaires).

Trop de radicaux libres dans le corps, ou un manque d'antioxydants naturels, favorise la destruction cellulaire, et donc le vieillissement, et donc la maladie. Alors Mesdames, optez pour un peu de verdure dans vos recettes et menus.

Surveillez votre ligne, mesurer votre tour de taille et votre indice de masse corporelle car le surpoids serait lié à une augmentation du risque de cancer du sein après la ménopause pour certaines d'entre vous.

Alcool à consommer avec modération, oui à l'alcool modérément mais à partir de combien de verre. S'il a été prouvé que le resvératrol contenu dans le raisin rouge a des vertus pour prévenir les ancers, il est important de rappeler que les excès peuvent conduire à une cirrhose et une autre forme de cancer.