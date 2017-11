Cote d'Ivoire: Fresco - Plus de 6,7 millions de FCFA de matériel éducatif et médicaux offerts

On l'attendait après la défaite de la Côte d'Ivoire par le Maroc ce samedi dans le cadre de la… Plus »

Tout en exprimant ses remerciement à la ministre de l'éducation nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, à l'ex-ministre Philippe Légré ainsi qu'au secrétaire d'Etat à la Formation professionnelle Mamadou Touré, pour leurs appuis. Ainsi qu'aux différents donateurs, dont l'association des lagunaires de Loire et Philippe Aknin basées en France.

Plus de 200 tables-bancs au lycée moderne de Fresco... une centaine de paires de lunettes pharmaceutiques et des produits sanitaires pour l'hôpital général, et les religieux... des boîtes de conserves pour la cantine scolaire. Le tout, d'un coût global de 6.677.000 Fcfa.

La classe d'âge « 456, de la génération Akawolo », qui regroupe les fils de Fresco, âgées de 51 à 53 ans, vient de faire preuve d'une grande générosité. Elle a offert samedi, un important don aux populations du département. Notamment, des ordinateurs portables, et des tablettes pour les meilleurs élèves du Cm2, de la 3ème et de la terminale...

