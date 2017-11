On l'attendait après la défaite de la Côte d'Ivoire par le Maroc ce samedi dans le cadre de la… Plus »

Pour la première édition, il y aura une exposition d'objets d'«avant-avant » que sont les petites boîtes de sardines que les petites filles que nous étions utilisions pour faire la cuisine, les lance-pierres appelés « Solo Djah Gunt », les téléphones à tourelle, etc. Si l'État le permet et nous donne un coup de pouce, nous feront un musée avec ces objets. Le festival aura lieu soit au Palais des sports, soit au Parc des sports.

C'est le groupe le plus complet, le plus diversifié en Côte d'Ivoire. Il est totalement apolitique. «Avant-avant» est devenu un véritable phénomène social. Tout le monde a envie d'y adhérer. Malheureusement, ce n'est pas possible. Il est fermé à dessein. Si vous parlez politique ou religion, vous n'y avez pas votre place.

Les choses évoluent vite et la vie elle-même devient plus chère. Beaucoup de choses ont changé, certains mets comme le «lobroudji », le « guédégba », « l'aller-retour » ont disparu. Nous avons répertorié ces mets typiques de la gastronomie ivoirienne qui sont à peu près au nombre de deux cents. Nous allons les redécouvrir au cours du festival.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.