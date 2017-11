Cote d'Ivoire: Touba - Bientôt, l'entrepreneuriat féminin célébré

On l'attendait après la défaite de la Côte d'Ivoire par le Maroc ce samedi dans le cadre de la… Plus »

A noter que depuis le 4 juillet 2017 la fondation Awi, a initié des ateliers de renforcement des capacités des femmes de Touba, opérant dans le secteur agricole sur les techniques culturales, l'organisation et le fonctionnement des organisations professionnelles agricoles (Opa) et en matière de comptabilité simplifiée.

A l'en croire, plusieurs activités meubleront ces instants dédiés aux femmes. Notamment, des sessions de formation et de remises de dons ; des démonstrations d'équipements de transformation des produits agricoles ; un giga défilé des femmes des chaines de valeurs et les associations féminines de la région.

Fofana Isoouf, émissaire de Mariam Fadiga Fofana, présidente fondatrice de Awi, situant les enjeux des Jfen au cours desquelles cinquante organisations féminines issues de la région du Bafing sont attendues, a indiqué qu'elles visent à mobiliser et informer les femmes des chaines de valeurs agricoles et les associations féminines autour des actions sociales et communautaires en vue de la maitrise des réalités de leur secteur d'activité respective. Ce, selon lui, dans la perspective de « leur autonomisation économique ».

Une édition, placée sous le patronage Yao Kouakou Benoît, préfet de la région du Bafing, préfet du département de Touba. En prélude à l'événement et pour en faire un rendez-vous mémorable, une mission de la fondation African women initiatives (Awi), structure promotrice desdites journée s'est rendue sur place à la rencontre des femmes des chaines de valeurs agricoles et les associations féminines.

