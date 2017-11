Cote d'Ivoire: Le tourisme médical - Mode d'emploi

analyse

Le tourisme médical ou tourisme de santé ou encore tourisme hospitalier consiste à se faire soigner dans un pays autre que celui où l'on réside, pour bénéficier des soins et qui ne sont disponibles qu'à l'étranger.

Face à la faiblesse de nos infrastructures sanitaires et de nos plateaux techniques locaux, les entreprises ivoiriennes y ont souvent recours pour leurs travailleurs et leurs ayants droits ainsi que les clients des maisons d'assurances et mutuels de santé.

Ces personnes qui partent subir de nouvelles expertises sont parfois confrontées à des difficultés de plusieurs ordres : une prise en charge hospitalière hors hôpital pas adaptée à leurs valeurs culturelles et culinaires, un diagnostic de départ non confirmé, une surveillance dès le retour au pays peu contrôlée et quelques incompréhensions vis-à-vis des devis d'actes médicaux.

Nous conseillons le respect de quelques étapes essentielles pour la réussite d'un tourisme médical :

Se faire assister par un médecin référent, qui va participer au montage du dossier médical à transférer ;

Obtenir deux devis comparatifs ;

Exiger un rapport médical à remettre au médecin référent ou au médecin de famille ;

Obtenir une mise en relation entre le médecin de famille et le médecin traitant rencontré lors du tourisme médical.