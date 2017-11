Madagascar: Pétanque / Mini Masters Bemiray - Les résultats de la deuxième étape !

Le sérieux du président de Bemiray Pétanque, Juan Eric Rakotondralambo, constitue déjà une bonne publicité pour ces Mini Masters.

Les Mini Masters de pétanque du club Bemiray se poursuivent et ne se ressemblent pas. Le nombre de participants grossit au fil des étapes avec une bonne trentaine d'équipes pour l'étape 2 qui se tenait, vendredi dernier, au boulodrome de Mahamasina, sur le site de l'ancien paddock.

A l'issue d'intenses batailles, l'équipe de Rina et de ses deux amis Lanto et Haja ont gagné haut la main la finale par 13 à 09 devant Mazava, Doda et Heritiana.

Ces deux triplettes se qualifient donc pour la grande finale avec six autres équipes de cette deuxième étape notamment Lipo, Andry et Josoa ainsi que Bary, Tiana et Lova. Bolo, le champion du monde junior, avec Noris et Fy sont également qualifiés tout comme la triplette composée de Toky, Solofo et l'expérimenté Kola.

Dida, Liva et Hery complètent la liste avec Zou, Lavakely et Eric.

Les recalés auront l'occasion de se rattraper lors de la 3e étape de ce vendredi 17 novembre toujours à Mahamasina.

Les deux étapes ont permis de montrer le savoir-faire du club Bemiray présidé par Eric Rakotondralambo avec une organisation digne des grands événements de la pétanque.

Si l'on y ajoute ses qualités d'arbitre international, alors on comprend pourquoi les boulistes des provinces sont venus se mêler à la fête. Pour y prendre du plaisir. Et quel plaisir !

l