Madagascar: World Rugby - Un record de clubs pour Antananarivo

Toutes les fédérations nationales se réunissent actuellement à Londres à l'occasion du congrès de World Rugby. Marcel Rakotomalala, président du « Malagasy Rugby » est sur place.

Le Conseil exécutif de World Rugby a débuté lundi dans la capitale anglaise. La désignation du pays hôte de la Coupe du monde 2023 est le point d'orgue de cette réunion. L'Afrique du Sud est la grande favorite. Le rugby ne cesse d'attirer de fans en Afrique.

L'Angleterre, la Nouvelle-Zélande ou l'Afrique du Sud ne sont plus les pays où le rugby est le sport roi. D'autres pays les rejoignent pour ne citer que le cas de Madagascar. Un constat a été fait depuis deux ans environ, le nombre de joueuses de rugby a bondi de 50 %.

Selon le communiqué de l'APO « Dans un continent connu pour ses grandes nations de football, le rugby est discrètement en train de se faire une place au soleil. L'an passé, le nombre de joueurs licenciés a bondi de 770 000 à plus d'un million.

En 2013, l'initiative "Get Into Rugby" de World Rugby a attiré 22 000 joueurs. En 2017 ils étaient 384 000. Le nombre de joueuses de rugby a bondi de 50% entre 2016 et 2017. Cette année, 20% des pratiquants de ce sport en Afrique sont des femmes et des jeunes filles ».

C'est à Madagascar que le développement et la promotion du rugby est la plus palpable. 160 clubs de rugby, rien que dans la capitale Antananarivo.

« Le rugby y est le sport national et il y a plus de clubs par habitant qu'aucun autre pays au monde. Le rugby y est le sport national et il y a plus de clubs par habitant qu'aucun autre pays au monde » poursuit le communiqué. Après l'Afrique du Sud, seul dans la Grande Ile que le rugby arrive à remplir le stade.

A Madagascar, ainsi que dans les autres pays du continent, le rugby scolaire commence à prendre ses marques. 22 000 écoles offrent désormais le rugby dans leur programme d'études.

En marge de cette réunion de la grande famille du rugby mondial, Rugby Africa a signé un partenariat avec APO Group, le leader en relations presse en Afrique et au Moyen-Orient.