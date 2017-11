Madagascar: Conférence Economique de Rome - Des opérateurs italiens débarquent à Madagascar

Moins d'un mois après la rencontre avec leurs homologues malgaches dans la ville éternelle, des opérateurs italiens débarquent au pays.

« L'important, c'est le suivi », disait Laurent Pinna de la Chambre de Commerce et d'Industrie Italie - Madagascar au lendemain de la Conférence Economique de Rome. « Trois semaines après, il y a des résultats concrets », a fait remarquer hier, Johary Rajosefa, directeur des services aux investisseurs auprès de l'EDBM. Et lui d'annoncer dans la foulée l'arrivée d'opérateurs italiens samedi dernier, hier mardi et aujourd'hui mercredi. « Ils vont faire des prospections dans les secteurs du tourisme, de la transformation alimentaire et non-alimentaire, de l'agro-alimentaire, des mines et de l'immobilier ». En ce qui concerne ce dernier secteur, Ghiraldo Federico et Buffa Cuca de Grouppo Monviso Immobiliare sont actuellement dans nos murs pour étudier les possibilités de mettre en place un pont pour toutes les transactions immobilières des entrepreneurs et hommes d'affaires italiens qui comptent opérer à Madagascar.

PME. Un autre opérateur italien, en la personne de Valentina Busa de Raffineria Valsa Bina a également débarqué à Ivato hier en début d'après-midi. « Les sociétés et entreprises qui viennent à Madagascar ne sont pas des grosses boîtes mais des PME qui constituent la structure de l'économie italienne », ont expliqué Ciro Visone et Laurent Pinna au lendemain de leur arrivée. Respectivement président et trésorier de la Chambre de Commerce et d'Industrie Italie - Madagascar, les deux hommes sont parmi les principaux artisans du rendez-vous économique dans la Ville éternelle qui sera aussi suivie par le déplacement d'opérateurs malgaches en Italie le mois prochain. En plus de l'économie, le côté culturel ne sera pas en reste avec notamment la signature par Vitry Michel Emmanuel dit Michel Le Dragon, d'un protocole d'accord qui est prévu pour le 15 décembre. Tout cela s'inscrit dans la relance des relations italo-malgaches amorcée en octobre dernier lors de la Conférence Economique de Rome.