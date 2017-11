Hery Rajaonarimampianina lance une offensive de charme auprès des élèves de la capitale. Ce jour, le couple présidentiel se rendra au Coliseum d'Antsonjombe pour offrir des kits scolaires aux élèves de la capitale.

Deux poids deux mesures ! C'est ainsi que l'on peut qualifier l'inégalité de traitement des différents candidats potentiels à l'élection présidentielle de 2018. Pour l'heure, seuls Hery Rajaonarimampianina et le « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara » sont autorisés à organiser des rassemblements publics. Ce qui n'était pas le cas du « Tiako i Madagasikara » qui n'a pas pu fêter son quinzième anniversaire au stade de Mahamasina et dans les autres régions de la Grande Ile.

Après sa nomination au Sénat, le président national du parti au pouvoir, Rivo Rakotovao, alors qu'il était en mission à Rome, a déclaré que sa nomination rentre dans le cadre de la stratégie politique du HVM en vue de l'élection présidentielle de 2018. L'élection du numéro Un du parti HVM à la Présidence du Sénat confirme la candidature de Hery Rajaonarimampianina à la course à la Magistrature suprême. On remarque d'ailleurs que depuis son retour de Rome, le Chef de l'Etat lance une véritable campagne avant la lettre avec de nombreuses descentes dans les régions et au niveau des différents quartiers d'Antananarivo.

Pour ne citer que ce qui s'est passé hier où le président de la République a effectué une descente au CEG Tsimbazaza et à l'EPP Soanierana pour inaugurer des « zava-bita ». Si à l'EPP Soanierana, le bâtiment a été réhabilité totalement, pour ce qui est du CEG Tsimbazaza, le couple présidentiel a inauguré de nouvelles salles avec un laboratoire et une salle audiovisuelle équipée d'ordinateurs et de nouveaux bancs. Des kits scolaires ont également distribués à tous les élèves.

Prérogatives. Ce jour, un grand évènement dans ce sens attend Voahangy et Hery Rajaonarimampianina. En effet, le couple présidentiel se rendra au Coliseum d'Antsonjombe ce matin pour distribuer des kits scolaires à 6 000 élèves issus de plusieurs écoles publiques et privées de la Ville des Mille. Après un long moment de « vacances de peste », les activités scolaires seront donc de nouveau suspendues ce jour. Bon nombre d'observateurs considèrent cette manifestation comme une véritable précampagne caractérisée par l'utilisation abusive des prérogatives de puissances publiques.

Le Chef de l'Etat sera certainement accompagné par tous les membres du gouvernement, des parlementaires pro-régime et les leaders du parti HVM. Il convient de rappeler que ce rendez-vous sera animé par des artistes de renom tels que Stéphanie, Arione Joy et Mijah. Reste à savoir si le parti au pouvoir parviendra à faire mieux que le candidat du parti « Gideona Fandresena ny Fahantrana eto Madagasikara » (GFFM), le Pasteur Mailhol Christian Dieudonné qui a réussi à faire le plein à Antsonjombe lors de l'annonce de sa candidature.

Bain de foule. Hier, Hery Rajaonarimampianina s'est offert un bain de foule. Il s'est déplacé à pied en rejoignant le CEG Tsimbazaza depuis l'EPP Soanierana. Une récupération politique qui n'était pas forcément une réussite, puisque l'initiative n'a pas été suivie par les habitants du quartier et les parents d'élèves. Faut-il rappeler que lors de l'élection de 2013, le candidat « numéro 3 » a été battu à plate couture par Jean Louis Robinson au niveau de tous les bureaux de vote de Tsimbazaza et de Soanierana.

Et ce, même si à l'époque, la famille Rajaonarimampianina habitait encore le quartier. Reste à savoir s'il parviendra à renverser la tendance en 2018. Nul n'ignore qu'Antananarivo est caractérisé par un électorat connu par son attitude rebelle qui n'a jamais voté pour le candidat du parti au pouvoir. La question est donc de savoir si l'offensive de charme lancée actuellement par le « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara » ne constitue pas un combat perdu d'avance.