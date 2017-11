Depuis plus d'un an, l'imbroglio s'est installé dans les régions anglophones du Nord-ouest et du Sud-ouest. Les revendications des enseignants et des avocats se sont muées en revendication politiques.

Le sécessionnistes du Southern Cameroon National Council (SCNC) restés en embuscade depuis 1994 ont choisi la balle au bond pour resurgir. « On a jamais revendiqué la sécession du Cameroun avec autant de passion et de violence »

Ainsi donc, malgré les appels au dialogue de la francophonie et l'ONU, malgré la mobilisation des camerounais des quatre coins pour la paix dans les régions anglophones, rien n'y fit.

Ils ont opposés « une fin de non recevoir » au premier ministre et à son équipe descendus une deuxième fois dans la région du Nord-ouest pour « quémander la paix ». A l'unissons ils ont répondus « Nous voulons le président Paul Biya en personne »

Dans un désordre ambiant, sans doute entretenu par ceux qui ont intérêt à ce que la situation perdure, on ne sait plus qui parle au nom de qui, qui sont les interlocuteurs.

Les chefs traditionnels, partagés entre le souci de leur propre sécurité, l'harmonie au sein de leurs communautés entamées par la crisse qui perdure et servir de relais pour l'administration ont des points de vue plutôt biaisés. On avance à reculons.

Aujourd'hui, la situation reste compliquée dans les régions anglophones. Des personnes cagoulées se sont attaquées aux institutions en tuant des gendarmes en service dans le Nord-ouest.

En clair, l'Etat du Cameroun est attaqué par « la branche armée » de « l'ambazonie » ; le République des sécessionnistes. Yaoundé a pris des mesures de restriction des libertés dans la zone.

C'est dans cette atmosphère que les députés du sdf se trouvent « assignés » comme nous a révélé une source du parti « Nous n'avons que 5 députés à Yaoundé ». Bien plus, les députés originaires de la région ont été sommés de démissionner du Rdpc, parti au pouvoir et de boycotter le senat et l'assemblée nationale en guise de protestation.

Réponse du berger à la bergère, Les députés SDF ont boycottés les séances d'ouverture de session au senat et à l'assemblée Nationale. Par cet acte politique pour le moins inédit, le parti de Fru Ndi prend il fait et cause pour les sécessionnistes ?...Just wait and see.