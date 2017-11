Cameroun: La voiture d'un militaire de la Garde présidentielle brulée par la population pour un tir sur un civil

de regagner sa voiture. « Mais, il est revenu, a pris l'arme, et a armé pour tirer sur l'officier. Wat, de son vrai nom, Mirafol Tchoumi, un mécanicien qui exerce à proximité du lieu de l'incident et qui a séparé la bagarre, a vite bondi sur le militaire de la GP, et lui a retenu les deux bras. Mais la balle est sortie et a pris Wat à la poitrine », nous confie alors un homme sous les avertissements de ses voisins qui ne cessent de lui dire que nous sommes agent de renseignements. Et de poursuivre : « C'est alors que le quartier s'est fâché, a battu les deux militaires de la Gp qui occupaient la Golf, avant d'incendier la voiture. Le militaire qui portait l'arme s'est lui-même dans ses différents mouvements, tiré une balle à la cuisse ». Une voiture que nous avons trouvée complètement calcinée.

Les jeunes époux sont sur le point de quitter les lieux, quand c'est au tour d'un officier de l'armée en civil, de venir cogner la Golf que conduit l'élément de la Gp. Furieux, et ne connaissant pas l'identité de son adversaire, le jeune soldat court vers ce dernier, lui administrer une bastonnade. Notre collecte laisse alors entendre que le population invite alors le jeune militaire au calme, et lui demande

En état d'ébriété, nous confie alors un témoin de la scène que nous sommes parvenu à rassurer, le militaire qui est au volant avec son camarade à bord, percute un véhicule garé. Le propriétaire qui est assis quelque part avec son épouse, en sort très remonté, et exige un constat. Notre source nous apprend alors que face à la situation qui veut dégénérer, la dame fait appel à la police qui arrive très promptement, et évite un affrontement entre les protagonistes.

