Cameroun: La paroisse EPC Galed fête ses 50 ans

Pour ce faire, plusieurs activités ont meublés les festivités du cinquantenaire de cette église.

Tout d'abord, C'est par une nuit de prière que les chrétiens de Galed ont entamé les activités du cinquantenaire, le 11 novembre ils ont offert des visites médicales gratuites à la clinique Idimed à Douala Bonapriso une activité qui a drainé du beau monde et a donné entièrement satisfaction aux organisateurs .Le culte du dimanche 12 a servi de cérémonie solennelle de lancement des activités de ce cinquantenaire.

Pour réellement impacter leur chrétiens tel que l'exige leur mission qui est de transmettre à toutes créatures le message du royaume de Dieu, le comité d'organisation de ce cinquantenaire a mis un accent sur la pédagogie et l'enseignement de l'histoire de l'église presbytérienne camerounaise plus précisément Galed. C'est ainsi qu'en date du lundi 13 novembre une conférence débat s'est tenue dans l'enceinte même de l'église. Conférence au cours de laquelle les intervenants ont exposé sur plusieurs thèmes le premier étant « Galed : un morceau de terre dédié au seigneur » avec pour sous thèmes « l'évangélisation dans le Mbam », « la contribution de Galed dans l'évangélisation itinérante », « la reforme et son bilan 5 siècle après » .le second thèmes de la conférence était « la foi active Galed à l'horizon ». Les sous thèmes sur lesquels les orateurs du soir ont exposé étaient : « le chrétien et la construction du vivre ensemble à l'église et en dehors », « évangile et paix en jésus christ » et enfin « héritage spirituel des fondateurs et générations successives de la paroisse Galed ».

Cette conférence avait donc pour objectif de sensibiliser les uns et les autres sur la nécessité de se souvenir de ce qu'ils ont trouvé a leur arrivée, de sentir le devoir de travailler pour léguer aussi a ceux qui viendront après eux .ceci pour réellement matérialiser le vivre ensemble tel qu'il est prôné actuellement.

Des projections cinématographiques mais aussi des rencontres sportives viendrons meubler le programme déjà riche de ces festivités qui se termineront par un culte solennel de clôture ce dimanche 19 novembre au lieu dit ancien collège des nations.