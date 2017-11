Cameroun: Coupe du Cameroun de football féminin - La finale ce jour

Louves Minproff et Amazones Fap se retrouvent pour la troisième année d'affilée.

Pour la troisième année consécutive, Louves Minproff et Amazones Fap disputent la finale de la coupe du Cameroun de football féminin. Lors des deux précédentes éditions, Louves s'est toujours imposé. L'année dernière, c'est à l'issue des tirs aux buts que le club du ministère de la Promotion de la femme et la Famille a tiré son épingle du jeu. Qu'en sera-t-il cet après-midi au stade militaire de Yaoundé, dès 15h? Dans les rangs d'Amazones Fap, le moral est au beau fixe. «Nous avons une jeune équipe. Les filles ont beaucoup d'envie et de détermination, et veulent en découdre avec leur adversaire. Elles veulent aussi montrer de bonnes choses», déclare Samuel Mussongo, l'entraîneur d'Amazones Fap.

Au début de cette saison, le groupe a été rajeuni à 90%. Annette Ngo Ndom, la capitaine, fait office de doyenne. Pour venir à bout de la redoutable machine de Louves Minproff, Samuel Mussongo comptera aussi sur ses joueuses qui ont été retenues chez les Lionnes - U20 et - U17. En face, Louves Minproff ne panique pas. «Nous connaissons parfaitement Amazones Fap.

Mes filles sont prêtes. Nous allons tout donner pour gagner cette finale et conserver le trophée», ajoute, pour sa part, Oudou Daoul Kpoumie, le coach de Louves Minproff, qui pourra compter sur les joueuses expérimentées que sont Ngo Mback Batoum, Thérèse Ninon Abena ou encore Rose Bella. Des deux clubs, c'est certainement Louves Minproff qui arrive le plus frais en finale après avoir atomisé Vent du Nord en demi-finale sur le score de 7 buts à 0. Tandis qu'Amazones Fap a eu du mal à dominer Caïman filles (3 buts à 2). «Ce n'est pas une bonne chose de mener et d'encaisser ensuite. On va travailler cela», promettait Annette Ngo Ndom. Cet après-midi, on saura donc si ce dysfonctionnement a été réglé.