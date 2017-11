Cameroun: « La priorité, c'est de produire »

interview

Dhunraj Kassee, Expert en stratégie douanière, département du commerce et d'industrie de la commission de l'Union africaine.

Que peut la douane pour booster le commerce intra-africain ?

Le commerce intra-africain suppose le transport des marchandises d'un pays à un autre. Et la douane est au cœur de ce dispositif. Ce sont les personnels de douane qui donnent le quitus pour le passage des marchandises. Sauf que les différents rapports en matière facilitation des échanges en Afrique, notamment le Doing Business de la Banque mondiale, relèvent que le temps de passage des marchandises est extrêmement long. Il y a trop de documents à fournir. Dans certains pays, on doit présenter 13 documents pour passer les frontières alors que dans d'autres Etats, juste trois documents suffisent. La différence est énorme. Surtout quand on sait que plus de documents suppose plus de temps de contrôle avec des risques de corruption et de tracasseries. Alors, si les pays africains arrivent à harmoniser les procédures douanières, c'est-à-dire le nombre et le type de documents à fournir au niveau des transits, le commerce intra-africain va s'accroître de façon considérable.

Cela va faire longtemps que le problème de facilitation des échanges intra-africain est posé. Qu'est-ce qui bloque ?

La volonté politique manque. Parce que si un Etat décide, en haut lieu, d'ouvrir ses frontières, il mettra tout en œuvre pour alléger les procédures. La preuve c'est qu'il y a des pays exemplaires sur le contient. C'est le cas de l'Ile Maurice, qui a de bons points en matière de facilitation des échanges. L'Afrique du Sud est également un bon exemple, en matière logistique. Occasion de dire que le problème du commerce intra-africain vient aussi du manque d'infrastructures de transport de qualité. Et sur le peu de routes existantes, on observe un trop plein de contrôles et un manque de coordination entre les acteurs impliqués dans ces contrôles aux frontières. C'est trop de tracasseries.

Comment donc sortir de cette situation ?

Depuis 2013, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a élaboré un Accord sur la facilitation du commerce (AFC) mais la moitié des pays africains ne l'ont toujours pas ratifié. Et encore, les 22 Etats à l'avoir ratifié ne l'appliquent pas véritablement. La réunion statutaire des DG de douanes en cours à Yaoundé travaille justement à motiver les pays à la ratification de l'AFC. Si on le fait, ça va définitivement booster le commerce intra-africain. Néanmoins, il faut savoir que la facilitation des échanges n'est pas seulement une question de douane. Dans une frontière il y a d'autres administrations qui interviennent. Il serait bon d'arriver à coordonner ces interventions. Enfin, il faut produire. On n'en parle pas beaucoup mais pour que le commerce se fasse entres les pays africains, il faut qu'ils produisent, il faut des industries. C'est la véritable priorité.