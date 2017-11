Cameroun: Les douanes, un rôle essentiel

La simplification et l'harmonisation des procédures aux frontières seraient un pas important pour faciliter les échanges commerciaux sur le continent.

L'Union africaine (UA) estime que le commerce intra-africain est obstinément faible. Pour cause, « de longues manutentions portuaires, des procédures douanières lourdes, de nombreux barrages routiers et de nombreuses barrières non tarifaires, en plus de la corruption », regrette Nadir Merah, directeur chargé du commerce et de l'industrie de l'UA.

Mais la situation n'est pas condamnée à demeurer ainsi. Selon notre source, présente à Yaoundé dans le cadre de la neuvième réunion ordinaire des directeurs généraux (DG) des douanes de l'UA, la finalisation de l'accord sur la zone de libre-échange continental, en cours, est quelque chose d'historique pour l'Afrique. Et la douane va être un élément pivot pour faciliter la mise en place de cette zone.

D'ailleurs les experts réunis à Yaoundé reconnaissent qu'il y a déjà des avancées dans ce sens. Notamment entre la Zambie et le Zimbabwe, où le délai de passage d'un camion a diminué d'une semaine, voire plus, à trois heures. « C'est cet exemple-là qu'on voudrait généraliser à toute l'Afrique, qui a beaucoup trop de frontières.

Si on arrive à harmoniser les systèmes de dédouanement, les procédures de transit, etc., l'intégration sur le continent sera plus visible et porteuse», assure M. Merah de l'UA.

Et pour que cela se fasse, la libre circulation doit être une réalité palpable sur le terrain. D'abord entre les pays d'une sous-région ensuite entre l'ensemble des pays africains. Les services de douanes qui sont incontournables doivent donc œuvrer au quotidien pour faciliter le transit, lutter contre le faux, assurer la sécurité des pays et maitriser les données statistiques du commerce intra-africain.

En effet, dans le cadre de la facilitation du commerce en Afrique, un plan d'action a été mis sur pied. Lequel vise spécifiquement à approfondir l'intégration des marchés africains et à accroître de manière significative ce commerce. L'une des actions pour y parvenir est, face aux défis et aux méthodes propres à chaque Etat, la simplification et l'harmonisation des procédures douanières et de transit, y compris leur documentation et leurs réglementations.