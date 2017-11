Cameroun: La mort pour la patrie

Le préfacier, Joseph Beti Assomo, ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, note que l'œuvre de Nicodème Awoa, s'adossant sur son expérience, est importante. Elle servira, écrit Joseph Beti Assomo, « à éclairer l'opinion publique, les forces de défense et de sécurité, les citoyens ordinaires, les chercheurs et les hommes de médias ». L'ouvrage se lit avec aisance ; un véritable régal pour le lecteur.

Onze chapitres illustrent avec simplicité la contribution du soldat dans l'édification d'une Nation stable et prospère. Avec des exemples d'ailleurs, Nicodème Awoa, à la lumière des précédentes crises gérées par l'armée camerounaise (Tentative de coup d'état, villes mortes, Bakassi, etc.), exalte l'effort du militaire professionnel. Ce dernier qui ne doit ni désobéir, ni faire preuve de mauvaise volonté.

Des gendarmes tués dans le Nord-Ouest cette semaine. Le sacrifice suprême est consommé. Dans l'opinion générale, ces soldats qui tombent meurent pour la Nation. La chronique d'évènements sanglants dans l'armée camerounaise a connu des pics notament pendant la tentative de coup d'Etat de 1984, la reconquête de Bakassi et après le déclenchement de le guerre contre Boko Haram. Le colonel Nicodème Awoa résume tout cela sous un titre interpellateur : « Le sacrifice du soldat. L'armée camerounaise et la construction de sentiment de sécurité du citoyen ».

