Cameroun: « Tergal » attend son école publique

La principale activité est le petit commerce. On y trouve par ailleurs, sur le plan de l'éducation et de la santé, des écoles privées laïques, un hôpital et un centre secondaire d'état civil. Le sous-préfet a, durant sa visite, porté un message de paix, encouragé l'unité et la solidarité qui existent entre les habitants venus d'horizons divers.

Les enfants sont obligés de traverser l'axe du marché Dakar et son important trafic pour se rendre à l'école au quartier Nylon, ce qui n'est pas toujours sans danger, et crée de l'angoisse pour les parents.

La construction de l'école publique, l'amélioration de la voirie, l'extension du réseau d'eau potable et la lutte contre la consommation et la vente des stupéfiants dans leur quartier, sont les principales doléances des populations de « Tergal », dans l'arrondissement de Douala III. Doléances exposées récemment lors de la visite de prise de contact du nouveau sous-préfet, Bello Nouhou.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.