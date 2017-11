Sénégal: Révision de la ligne «guindima» de la santé sexuelle - Le pulaar vient en renfort

Pour un objectif de 10 mille appels lors de son lancement en 2016, la ligne verte «Guindima» est à 200.365 appels à nos jours.

De l'avis du représentant de l'UNFPA, Moussa Faye, ce résultat a été possible grâce à une approche communautaire portée par les centres conseils adolescents, les organisations de jeunes afin d'amener leurs paires à s'intéresser à leur santé de la reproduction par le biais de la téléphonie mobile. Hier, mardi 14 novembre, en présence du ministre de la Jeunesse, de la Construction citoyenne et de la Promotion du volontariat, Pape Gorgui Ndong, les acteurs sont passés à la révision de la librairie de contenu en santé sexuelle et de la reproduction des adolescents et des jeunes de cette ligne verte «Guindima», à travers un atelier, afin d'introduire une autre langue, le «Pulaar».

La ligne «Guindima» est un instrument qui utilise le téléphone mobile, comme un moyen privilégié, pour communiquer avec les adolescents sur leur santé de reproduction mais aussi la prévention des maladies transmissibles. Elle donne également la possibilité d'améliorer la disponibilité et la qualité des données sur les adolescents-jeunes. Hier mardi, les acteurs de la santé et de la jeunesse ont procédé à la révision de ladite ligne afin de renforcer les acquis en explorant des voies de partenariat en vue de sa pérennisation.

En atelier à Dakar, le représentant du UNFPA, Moussa Faye a souligné: «nous sommes en train de réviser le contenu de "Gindima" dans l'optique d'intégrer une 3ème langue, le Pulaar. Notre ambition est qu'à termes, l'instrument puisse être disponible en Sérère, en Diola, dans d'autres langues, pour davantage démocratiser son accès et toucher une plus grande frange de la population, où qu'elle puisse être».

Pour M. Faye, au moment de lancer cette ligne en 2016, il avait tablé sur un objectif de 10 mille appels. «En fin d'année, nous avons dépassé par 4 les objectifs fixés, car aujourd'hui, nous avons franchi le cap des 200 mille appels de jeunes, grâce à une approche communautaire portée par des centre conseils adolescents, les organisations de jeunes» a-t-il fait savoir.

Pour le ministre de la jeunesse, «les jeunes ont besoin de ce genre de plateforme pour prendre en charge leur santé en matière sexuelle. A cet effet, nous devons faire en sorte que le jeune sénégalais où qu'il puisse se trouver, soit informé», a dit Pape Gorgui Ndong. Avant de préconiser que la plateforme numérique soit explorée afin d'offrir des opportunités aux jeunes pour s'informer. Dans cette optique, les réseaux sociaux restent les cibles.

Rappelons que la ligne a été officiellement lancée le 12 août dernier dans le cadre des vacances citoyennes. Le service donne accès à des réponses adaptées aux besoins en santé sexuelle et de la reproduction des adolescents jeunes, basées sur les questions les plus pertinentes et fréquemment posées par les cibles, ceci dans l'anonymat et la confidentialité. Le contenu de la librairie est accessible en Français et en Wolof et est axé sur sept (7) thématiques dont le cycle menstruels, les IST (Infections sexuellement transmissibles) et le Vih/Sida, l'anatomie et puberté, la contraception, la grossesse, les violences, les abus et la sexualité.