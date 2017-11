Congo-Brazzaville: Beauté - L'agence Negro pictures a organisé une formation Make-up à Brazzaville

Plusieurs femmes gagnent leur vie grâce à cela ; c'est pourquoi à travers ce projet dont la première série de formations a été lancée à Brazzaville, les organisateurs de cette formation veulent entretenir un certain nombre de femmes pour une formation de base qui aiderait chacune d'elles à développer son talent, à innover et à se perfectionner.

Dans le souci de valoriser la femme congolaise et de l'encourager à exercer un métier libéral, l'agence de communication et d'événementiels Negro pictures communication (NP communication) en collaboration avec des jeunes maquilleuses professionnelles, a voulu mettre en place une série de formations en Make-up autrement appelé maquillage. Ceci pour montrer l'importance de cet art qui est en même temps un métier. On pourra ainsi dire : une femme, un métier.

