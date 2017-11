Sénégal: Mahammed Boun Abdallah Dionne - «Vous devez faire le nécessaire pour devenir... de véritables champions et concurrencer le prive étranger»

La 16e Assemblée générale ordinaire de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) de la Chambre consulaire régionale ouverte, hier mardi à Dakar, prend fin le 16 courant.

Présidant l'ouverture des travaux de ladite assemblée, le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, a invité les opérateurs économiques de cet espace économique à faire le nécessaire pour devenir de véritables champions dans leurs domaines respectifs.

Interpelé par Sérigne Mboup, président de l'Union nationale des Chambres de commerce du Sénégal sur la concurrence déloyale au profit des entreprises étrangères dans l'espace Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa), le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, répond en ces mots: «nous avons beaucoup travaillé sur la tarification douanière de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa), notamment sur le cadre propice à l'investissement du secteur privé. Maintenant, c'est le temps du secteur privé! Vous devez faire le nécessaire pour devenir des leaders dans vos domaines de compétence respectif (s'adjuger la grande part du marché)».

Parce que, faudrait-il le rappeler, «nous sommes dans une économie globale, ouverte. Par conséquent, il est inconcevable, dans le cadre des accords et conventions signés, d'interdire une quelconque entreprise de ne pas investir là où elle sent pouvoir trouver profit», a dit Mahammed Boun Abdallah Dionne. Il présidait, hier mardi à Dakar, l'ouverture de la 16e Assemblée générale ordinaire de la Chambre consulaire régionale de l'Uemoa. Certes, fera-t-il remarquer, «il y a encore fort à faire, en termes de sécurité par rapport à la montée du terrorisme (psychose) entre autres. Mais, il ne faut pas attendre que tout soit là pour s'engager. Il faut s'y mettre dès à présent et ensemble travailler à faire de nos entreprises de véritables champions, à même de faire face aux défis du marché sous-régional et, par ricochet, concurrencer le privé étranger».

L'économie solidaire s'impose

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, Jean-Baptiste Satchivi, dans son discours, a invité les opérateurs et autres partenaires à une économie solidaire, gage d'un développement harmonieux et durable de l'espace communautaire. «Certes, le processus d'intégration économique est long. Toutefois, il nous faut encore du temps pour le parfaire. Nous devons systématiquement travailler à une économie solidaire pour tirer meilleur profit du marché d'intégration sous-régionale qu'est l'Uemoa», a-t-il exhorté.

Dossolo Diarra, Représentant résident de la Commission de l'Uemoa, pour sa part, dira: «nous réitérons notre engagement et notre soutien aux opérateurs économiques nationaux. Le dynamisme de l'activité économique dans nos pays respectifs constitue un véritable moteur de croissance de l'Uemoa. Et ça, nous y tenons. Et par conséquent, des moyens conséquents seront déployés sans cesse pour dynamiser l'activité économique de cet espace solidaire», a-t-il fait valoir.