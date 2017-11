Sénégal: Institution d'un prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique - La Cojer nouvelle dynamique félicite et encourage Macky Sall

Au moment où une bonne frange de l'opposition sénégalaise refuse le dialogue proposé par le chef de l'Etat, Macky Sall, ses jeunes lieutenants de la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer) Nouvelle dynamique se réjouissent de l'institution d'un prix "Macky Sall pour le dialogue en Afrique", initié par le Centre Indépendant de Recherches et d'Initiatives pour le Dialogue (Cirid), basé à Genève. Dans un communiqué rendu public, Khady Aly Lobé Ndiaye et compagnie félicitent leur mentor Macky Sall, non sans l'encourager à aller de l'avant.

Le chef de l'Etat, Macky Sall peut bien compter sur sa composante jeune pour le défendre face aux attaques de ses adversaires politiques. Cette fois-ci, ce sont les jeunes de la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer) Nouvelle dynamique qui s'illustrent par des félicitations et encouragements à l'endroit de leur mentor de Secrétaire général pour l'institution du prix "Macky Sall pour le dialogue en Afrique". En effet, dans une note reçue à Sud Quotidien, Khady Aly Lobé Ndiaye, membre de la toute nouvelle entité des jeunes de l'Alliance pour la République (Apr), et compagnie se réjouissent que le Centre Indépendant de Recherches et d'Initiatives pour le Dialogue (Cirid), basé à Genève, initie ledit prix, en sa session extraordinaire du 02 juin 2016. Par conséquent, lit-on dans la note, «la Cojer Nouvelle dynamique félicite vivement le Président Macky Sall et l'encourage à aller de l'avant dans ces initiatives louables qu'il ne cesse de prendre en faveur du peuple sénégalais, mais aussi en faveur d'autres peuples frères».

De l'avis de Khady Aly Lobé Ndiaye et compagnie, l'institutionnalisation dudit prix fait suite aux initiatives de dialogue politique et social en Afrique entreprises par le chef de l'Etat, Macky Sall. Pour eux, «le Cirid a particulièrement approuvé la tenue du Dialogue National que le Chef de l'Etat sénégalais a bien voulu initier et qui a regroupé lors de cette mémorable rencontre, la mouvance présidentielle, les forces significatives de l'opposition sénégalaise, la société civile, le patronat, les syndicats, les chefs religieux et coutumiers». Mieux, ces jeunes estiment que «l'idée d'institutionnaliser le 28 Mai devenu désormais "Journée Nationale du Dialogue" au Sénégal apporte aussi une contribution originale».

Ce qui leur fait dire que le président Macky Sall «a toujours préféré le dialogue à la confrontation, a toujours affirmé que l'usage de la force est un ultime recours et doit s'effectuer en conformité avec les règles du droit international et dans le cadre des Nations Unies». Donc, contrairement à ce que soutient l'opposition, la Cojer Nouvelle dynamique reste persuader que «ce Prix vient consacrer les actes posés par le Président Macky Sall en matière de dialogue». Ils informent, en outre que «Macky Sall devient le 3ème chef d'état africain parrain d'un Prix international, après Houphouet Boigny et Nelson Mandéla».

A noter que ledit prix, initié par le Cirid, bénéficiaire d'un statut consultatif spécial auprès des Nations Unies, servira à honorer et encourager toutes initiatives de dialogue politique et social en Afrique. Une délégation du Cirid, conduite par son Président Fondateur Déo Hakizimana, se rendra très bientôt à Dakar auprès de Macky Sall, pour une mission d'informations relative aux modalités de mise en œuvre dudit prix, de la composition du Jury, qui regroupera d'éminentes personnalités des milieux diplomatiques et politiques de l'Afrique et de la Genève Internationale.