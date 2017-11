Sénégal: Aliou Cissé - « Le bonheur que j'aurai, c'est d'amener cette équipe le plus loin possible et surtout gagner un trophée »

Photo: sudonline

Les Lions du Sénégal

On est sorti avec une grosse satisfaction après 15 ans que le Sénégal n'est pas qualifié à la Coupe du monde. Quand je vois aujourd'hui (hier) le public qui est venu en masse, ça veut dire qu'il y'a quelque chose qui se passe autour de cette équipe, autour de notre football.

Et ça, je pense que c'est extraordinaire et c'est important pour cette génération. Je ne cesserai de les féliciter, de les encourager parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui le Sénégal a pu se qualifier.

Je félicite aussi mon staff avec qui je travaille depuis un bon bout de temps. Nous allons savourer cette qualification, c'est très important pour le football. Je pense que le football de ce pays avait besoin de ça. Tout le peuple sénégalais était derrière nous et ça s'est vu aujourd'hui (hier) durant 90 minutes. Nous leur dédions cette qualification historique. Les détracteurs, cela fait partie du travail. Aujourd'hui, la seule chose qui nous importe, c'est de faire avancer notre pays dans n'importe quel domaine.

Dans le football, parfois il y'a des hauts et des bas mais nous recommençons à chaque fois. Je réussis parfois, j'échoue mais je me relève et je continue. C'est ce qui est important. Il n'y a pas de comparaison entre la génération de 2002 et celle d'aujourd'hui. J'étais le capitaine à l'époque et je pense que c'est une autre mentalité, un autre background. Les garçons d'aujourd'hui sont différents de la génération de 2002. C'est aussi des garçons qui ont d'autres qualités que nous. Ils jouent un autre football et ça il faut le comprendre.

Cette génération a envie d'écrire son histoire qui n'a rien à voir avec la génération de 2002 mais je sais qu'ils ont énormément de respect pour cette génération-là. Faire une deuxième Coupe du monde, c'est très bien pour le pays. Le bonheur que j'aurai, c'est d'amener cette équipe le long possible et surtout gagner un trophée. La concurrence fait partie du football. Dans le groupe qu'on a constitué, je pense que ce qui est intéressant c'est qu'à chaque match, avoir deux équipes capables de jouer. Le talent est là, la motivation est là mais ce qui fait qu'on puisse vivre des moments comme ce soir (hier), réside au niveau de l'attitude parce que c'est l'attitude qui fait gagner. Donc si l'attitude est bonne, le Sénégal peut aller très loin .

Stuart Baxter entraîneur de l'Afrique du Sud

« Le match a été très intéressant et on a gagné en expérience concernant ce match. J'avais confiance aux joueurs mais le Sénégal a finalement gagné ».