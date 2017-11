Maroc: SM le Roi félicite le Président Mahmoud Abbas à l'occasion de la fête nationale de l'Etat de Palestine

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président palestinien, M. Mahmoud Abbas, à l'occasion de la célébration par l'Etat de Palestine de sa fête nationale.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé, de bonheur et de quiétude au président Mahmoud Abbas et au peuple palestinien frère pour la réalisation de ses aspirations au progrès et à la prospérité, dans un climat de liberté, de sécurité et de stabilité.

SM le Roi fait part, à cette occasion, de Sa fierté de la solidité des liens de fraternité unissant les deux peuples, basés sur la solidarité active et l'estime mutuelle, réaffirmant le soutien total du Royaume du Maroc au président Mahmoud Abbas pour les efforts déployés en vue de réaliser les aspirations du peuple palestinien à la liberté et à l'indépendance et pour la défense de ses droits légitimes, particulièrement son droit à l'établissement d'un Etat indépendant avec Al Qods Acharif comme capitale.

Le Souverain salue, à cet égard, l'esprit constructif et consensuel dont ont fait montre les forces palestiniennes afin de mettre fin à la division et d'adhérer avec détermination et sincérité à la consécration du projet national palestinien.