Madagascar: Filankevitra Fampihavanana Malagasy - Un budget astronomique pour le cabinet

Le projet de loi de finances n'est pas encore adopté par le Parlement. Soumis par le gouvernement à l'Assemblée nationale et présenté par la ministre des Finances et du budget, il y a quelques jours, les prévisions de dépenses stipulées dans le tome 2 demeurent des suggestions. Le projet de loi de finances 2018, a été examiné en travail de commission, vendredi. D'après une source proche du dossier, les commissaires n'ont donné que quelques observations sur quelques points. Ainsi, la réunion de la commission finance au niveau de l'Assemblée nationale n'a duré que deux heures.

Dans l'exposé de motif de la loi sur la réconciliation nationale, cette nouvelle formule ambitionne d'apporter des innovations. Le nombre réduit des membres au niveau central en fait partie. « Son efficacité devrait être renforcée, grâce à une plus grande rationalisation des actions de ses Commissions et de ses démembrements », stipule la deuxième partie de cette loi promulguée en décembre 2016. Le nombre des membres de la CFM est effectivement ramené à trente-trois au lieu de quarante-cinq dans l'ancienne version de Sylvain Rabotoarison. Apparemment, le principe de l'efficience est respecté.

