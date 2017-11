Tunisie: Une bonne récolte en perspective

La production d'olives en hausse

Selon le commissaire régional au développement agricole, les prévisions de cette année tablent sur une quantité de 220 tonnes contre 187 tonnes l'année dernière, ce qui représente une augmentation de 15% de la production par rapport à l'année dernière.

Les estimations dans les délégations se répartissent comme suit : Sidi Thabet occupe la première place avec une production d'olives de table estimée pour cette saison à 105 tonnes cultivées sur une superficie de 84 ha, suivie de la délégation de Kalaat El Andalous (90 tonnes cultivées sur une surface de 61 hectares) et celles de Raoued et La Soukra où la production est estimée respectivement à 13 et 8 tonnes. S'agissant des olives destinées à l'extraction d'huile dans le gouvernorat de l'Ariana, la production est estimée cette année à 2.525 tonnes contre 1.416 tonnes l'année dernière, ce qui représente une augmentation de 78% de la production par rapport à l'année dernière, répartie sur toutes les délégations productrices.

Sidi Thabet en tête du classement des régions productrices du gouvernorat

C'est la délégation de Sidi Thabet qui occupe la tête du classement avec une production estimée à 1.680 tonnes provenant d'une superficie de 1.742 ha, à raison de 21 kilogrammes par arbre fruitier. Alors que la campagne de la cueillette des olives de table a démarré depuis le mois d'octobre dernier, la cueillette des olives destinées à la trituration vient de commencer dans les différentes délégations du gouvernorat de l'Ariana. Quant aux prix, ils s'échelonnent entre 200 et un dinar 800 millimes le kilo pour les olives de table et celui de l'extraction d'huile d'olive varie entre 90 et 120 millimes le kilogramme.

Le gouvernorat de l'Ariana compte cinq huileries modernes et une huilerie traditionnelle qui produisent tous les jours une moyenne de 350 tonnes d'huile d'olive. Le seul bémol à cette fête des olives c'est bien le manque d'ouvriers dont se plaignent à chaque saison les agriculteurs qui trouvent de plus en plus de mal à recruter une main-d'œuvre qualifiée. Il y a lieu de souligner qu'un ouvrier perçoit au cours d'une cueillette d'olives entre 250 et 300 millimes le kilo.