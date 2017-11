Tunisie: Que de surprises !

Nalouti sonne le glas de l'ASM !

Le choc de la journée entre l'AS Marsa et le Sfax Railways Sports a quant à lui souri aux visiteurs. Les banlieusards du Nord ont pourtant ouvert le score à la 44'. Mais le SRS est revenu dans le match en seconde période, s'imposant grâce à des réalisations de Hachem Amri (74') et Racem Nalouti à la dernière minute de la rencontre. Le but de ce dernier a sonné le glas des Marsois.

Les coéquipiers de Youssef Mouihbi, spécialistes de l'épreuve de Coupe de Tunisie, ne verront pas le tour suivant.

Le SC Ben Arous, à son tour, a battu l'Olympique de Béja par la plus petite des marges suite à un but de l'incontournable Firas Aissaoui à la 80'. Enfin, l'aventure s'achève à ce stade pour les insulaires de l'OC Kerkennah. L'ASK a vite fait de plier le match, d'entrée, grâce à un but de Mohamed Ali Slama, sur pénalty à la 10' de jeu.

Résultats de la mise à jour

CSChebba-AS Ariana : 3/0

SSSfaxien-CSKorba : 1/0

SA Menzel Bourguiba-EGS Gafsa: 1/0

Sidi Bouzid-CSHLif : 1/0

AS Marsa-SR Sports : 1/2

SCBen Arous-Olympique de Béja: 1/0

AS Kasserine-OCKerkennah : 1/0