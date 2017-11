Angola: Le Forum des municipalités transformé en organe collégial du PR

Six pêcheurs à bord d'un petit bateau de pêche ont disparu depuis deux semaines, a appris lundi… Plus »

Bornito de Sousa a aussi cité le Président de la République dans son discours d'investiture lorsqu'il a promis de prêter attention à la réforme de l'Etat pour permettre le développement harmonieux et durable du territoire et des communautés, avec la décentralisation des pouvoirs, la mise en place progressive des élections locales et la municipalisation des services en général.

Il a également évoqué la nécessité de faire de l'administration locale une unité d'excellence du service public et de mettre en œuvre les technologies de l'information et de la communication dans tous les domaines de l'administration publique afin de promouvoir une nouvelle image.

Il a rappelé que le programme gouvernemental du MPLA pour 2017 à 2022 proposait, entre autres, de concrétiser la réforme et la modernisation de l'Etat et la reformulation du modèle d'organisation étatique locale.

