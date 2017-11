Afrique: Le Nigeria signe sa 2e victoire contre l'Argentine

Parmi les superpuissances du football, les huit pays qui ont remporté la Coupe du Monde, l'Argentine est l'équipe que le Nigéria a le plus rencontrée. L'affrontement qui a opposé les deux équipes le 14 novembre 2017 à Krasnodar, en Russie, et qui a vu la victoire des Super Eagles (4-2) était la huitième confrontation des deux pays sera la huitième fois que les deux pays se rencontreront.

Les amateurs de statistiques trouveront ci-dessous un certain nombre d'informations peu connues

- L'Argentine et le Nigeria se sont affrontés pour la première fois le 25 juin 1994 au Foxborough Stadium de Boston, aux États-Unis. A cette occasion l'Argentine a inscrit le 1500ème but dans l'histoire de la Coupe du Monde. C'est le but égalisateur de l'Argentin Claudio Caniggia qui a porté la marque à 1-1 après que le Nigéria eut ouvert le score par Samson Siasia. L'Argentine avait finalement remporté le match 2-1 grâce à un autre but de Caniggia.

- Diego Maradona a porté pour la 91e et dernière fois le maillot de sa sélection lors de ce match contre le Nigeria.

- Le match de Krasnodar était la troisième rencontre amicale entre les deux pays. Les deux premières avaient été autant de victoires des Nigérians ; 4-1 à Abuja le 1er juin 2011 et 3-1 à Dakha, au Bangladesh, le 6 septembre 2011.

- Les résultats des matches impliquant l'Argentine et le Nigeria se terminent souvent avec un seul but de différence : 2-1 en 1994, 1-0 en 2002 et 2010 ainsi que 3-2 en 2014. Les seules exceptions sont le match nul 0-0 en 1995 en Coupe de la Confédération et les matchs amicaux de 2011.

- Coïncidence, lorsque l'Argentine et le Nigeria se sont rencontrés à Porto Alegre, au Brésil, le 25 juin 2014, c'était, jour pour jour le 20e anniversaire de leur première rencontre.

- Le capitaine nigérian, John Mikel Obi, à Krasnodar, a joué son 80e match avec les Super Eagles. Le cinquième meilleur total (80) derrière Vincent Enyeama (101), Joseph Yobo (100) Muda Lawal (86) et Nwankwo Kanu (86).Chacun a d'ailleurs été capitaine de la sélection nationale.

- La victoire du 14 novembre a permis à l'entraîneur allemand, Gernot Rohr, de devenir le deuxième sélectionneur du pays à battre l'Argentine après Samson Siasia (le 1er juin 2011).

Toutes les rencontres Nigeria - Argentine

25/06/1994 - Argentine - Nigeria 2-1 (Coupe du monde, Boston/USA)

10/01/1995 - Argentine - Nigeria 0-0 (Coupe des Confédérations, Riyadh/Arabie Saoudite)

02/06/2002 - Argentine - Nigeria 1-0 (Coupe du monde, Ibaraki/Japon)

12/06/2010 - Argentine - Nigeria 1-0 (Coupe du monde, Johannesburg/Afrique du Sud)

01/06/2011 - Nigeria - Argentine 4-1 (amical, Abuja/Nigeria)

06/09/2011 - Argentine - Nigeria 3-1 (amical, Dacca/Bangladesh)

25/06/2014 - Argentine - Nigeria 3-2 (Coupe du monde, Porto Alegre/Afrique du Sud)

14/11/2017 - Nigeria - Argentine 4-2 (amical, Krasnodar/Russie)

Bilan : Argentine 5 victoires, 1 nul, 2 défaites, 13 buts à 12