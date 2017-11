Togo: La foire internationale dans une crise nationale

Les infrastructures ne suffisent pas pour organiser des événements importants dans un pays. Parmi les critères il faut aussi la *PAIX*. Mais cela dépend de comment vous l'ecrivez. La paix est le dénominateur commun de toute réussite.

Cette paix manque aujourd'hui aux togolais pour organiser la 14 ème foire internationale de Lomé. Cette 14ème foire va vibrer cette année avec le mouvement de 14 partis politiques.

La foire a toujours pour slogan éternel , la foire de toutes les opportunités. Mais cette année l'opportunité sera très grande avec les contestations politiques. Si les grands sommets ou les grandes rencontres sont annulées cette année au togo à cause des chapelets de contestations de l'opposition , ce n'est pas la foire internationale de Lomé qui ferait exception. La psychose s'empare des exposants et la population . C'est la peur. Quand vous faites un tour à la foire actuellement , vous verrez que les électriciens et les menuisiers sont en pleine tractation. Mais bon nombre s'en interrogent toujours : *anani fifa, la foire va tenir ?* Les organisateurs en sont conscients, raison même pour laquelle la communication sur cette 14ème foire évolue en dents de scie. Les radios n'en parlent pas tellement. C'est quand des rumeurs de report retentissent que les organisateurs ont fait appel aux communicateurs wamzampains.

Le pouvoir n'a jamais donné l'impression qu'il y a crise au Togo. voilà pourquoi il tient à organiser cette foire. Ce qui est génial c'est que nous avons découvert le sur *wamzamp* qui devient les satellites des pauvres. Quand un chinois pète en chine nous sommes informés 3 secondes après. Je ne vais pas dire que je n'irai pas à la foire si cela tient. Car c'est là je rencontre la plupart de mes femmes-fans. Mais cela ne m'empêche pas de faire mon analyse en français facile. L'atmosphère politique actuel au Togo ne rassure pas une bonne organisation de cette foire. C'est également la peur au niveau des sponsors et des partenaires mais une chose est sûre le gouvernement ne va jamais reporter cette foire. Soyons clairs ! Mais pour réussir une foire commerciale il faut 3 éléments : une bonne préparation des organisateurs, la présence effective des exposants avec leurs produits de bonnes qualités et une affluence énorme des visiteurs.

Chaque année comme l'accoutumée c'est toujours la bonne préparation avec des innovations ou particularités. Mais à quoi sert une foire quand les exposants commencent déjà à douter pour raison de crise politique ? L'élément qui fait réussir la foire avec une recette financière colossale est la présence des visiteurs. La vente des tickets suffit pour que le bilan de la foire soit satisfaisant. Alors quel nombre record de visiteurs espèrent les organisateurs cette année quand plus de 800 togolais sont déjà en exil au Ghana ? On me dira que c'est au nord. La crise togolaise a déjà fait une dizaine de morts depuis le 19 Aout. Or certains de ces personnes tuées étaient à la foire l'année passée. Actuellement on dénombre des centaines d'arrestations dont la plupart étaient également à la foire précédente. Je ne sais pas si *CETEF* va annuler cette foire pour l'organiser dans les prisons aux personnes arrêtées . Autrement dit nous manquons de paix pour organiser une foire commerciale. Le Togo est en crise monstrueuse.

Ceux qui viendront acheter ne seront pas en sécurité. Je ne suis pas sûr. Je ne peux pas aussi compter sur la sécurité. Puisque deux seraient décapitées pour emprunter les mots de celui qui ne parle pas beaucoup ( mon président ne parle pas beaucoup) . Dans un pays où des groupes d'auto-défenses se forment avec des atrocités pas possible est-il important d'y organiser une foire commerciale ? C'est pour acheter quoi ? Pour acheter des machettes, des gourdins et des cagoules ? Dans un pays où il y a la psychose générale on n'organise pas ces genres d'événements car je crains des troubles qui occasionneront des dettes pour les exposants. *Il faut être courageux pour louer un stand quand on sait que la crise politique est au paroxysme de l'incroyabilité*. Je rappel que c'est seulement la minorité qui accapare les richesses du Togo qui achète plus à la foire. Certains amis exposants du Nigeria et du Ghana ne cessent de m'appeler pour savoir s'il y a apaisement de la crise. Ils me fatiguent trop car je ne comprends pas l'anglais. A Chaque fois je reponds malgré moi : *togo crise yes !* *Is not finish ! Thursday march*, *Friday march and Saturday march !* *Follow informations on wamzamp plizzz !*

Les exposants qui viendront à cette foire auront pour cible les visiteurs. Or la plupart des visiteurs ont peur des milices. Les milices sont plus craints qu'ebola. *Quand ebola t'attaque tu as la chance d'être évacué à l'hôpital avant de mourir . Mais quand les milices te prennent c'est fini pour toi. Certains ont peur de ces hommes cagoulés. Ils préfèrent boycotter la foire. Voilà aussi les conséquences de la complicité du pouvoir avec ces histoires de milices. Si on annule les manifestations au nord soi-disant les armes circulent je ne vois pas pourquoi on ne peux pas annuler la foire pour les mêmes motifs. Les armes auraient aussi circulé à Lomé.

Les armes circulaient chez les braqueurs bien avant même le 19 Aout. Pourquoi n'avions nous pas interdit des manifestations à Lomé ? Nous utilisons des arguments pour bloquer les mouvements de l'opposition ignorant que cela va se diriger contre nous. Il y a une année la foire a été annulée au Togo pour raison d'ebola. Or ebola n'a tué personne ici. Si les exposants et les visiteurs doutent de la foire de cette année c'est parce que la crise politique elle seule a fait déjà une dizaine de morts. *Cette crise politique togolaise a tué plus qu'ebola au Togo raison suffisante pour reporter la foire*.

Je donne raison à ces menuisiers que je vois à la foire et qui me demandent si la foire va tenir. Si quelqu'un prépare ce rendez-vous commercial et se pose encore de question il faut comprendre qu'il est conscient de l'ampleur de la crise politique au Togo. Je ne vois pas ce que les familles des morts dans cette crise feraient à la foire cette année. A moins que quelqu'un exposerait à la foire des cercueils. Ne soyez pas surpris si le communiqué sur la 14ème foire retentit dans vos oreilles. C'est parce que le climat politique actuel au Togo présage un boycotte du côté des exposants et surtout des visiteurs. Les bandes annonces sur la foire c'est pour rassurer tout le monde mais malheureusement nous qui sommes proches du wc sentons mieux son odeur que quiconque.

Cette 14 ème foire internationale, même si elle va tenir n'aura pas le même engouement que les précédentes. Car étant la foire de toutes les opportunités, elle offre malheureusement cette année une grande opportunité à la crise politique togolaise. D'où la foire internationale dans une crise nationale.